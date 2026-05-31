Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 мая 2026 года

31 мая — 151-й день 2026 года. Православная церковь чтит Феодота Анкирского. Свое профессиональное торжество справляют адвокаты и сварщики, а ВОЗ предлагает отказаться от курения. Объясняем, чем еще примечательна дата 31 мая: какой праздник выпадает на этот день, как связаны блондинки и адвокаты, что обещают приметы и кого поздравить с днем ангела.

Всемирный день без табака — праздник 31 мая

ВОЗ предложила справлять Всемирный день без табака 31 мая. Праздник в качестве официального установила и ООН. Специалисты из этих организаций предупреждают о вреде курения и заболеваниях, которые оно может вызвать. Поэтому в 1981 году врачи придумали целый праздник, цель которого — борьба с этой вредной привычкой.

Интересно, что общественность встретила праздник неоднозначно: его одобрили врачи и активисты. А вот производители табачных изделий возмутились. По их мнению, чиновники из ВОЗ преувеличили проблему.

31 мая 2026 года по всему миру проходят просветительские мероприятия, пропагандирующие отказ от курения. Каждый год событие посвящено определенной теме. В этот раз оно проходит под лозунгом «Молодежь вступает в дело и берет слово».

День адвокатов и дарения букетов — праздники 31 мая в России

31 мая в России справляют необычный праздник — День дарения букетов. Его придумала и популяризировала одна цветочная фирма. С помощью этого торжества ее сотрудники напоминают всем: для того чтобы подарить букет, не нужно ждать повода.

Еще одно событие, которое выпадает на 31 мая, — неофициальное торжество российских адвокатов. В эту дату в 2002 году Владимир Путин утвердил новый акт, регулирующий работу адвокатов. Через несколько лет Всероссийский съезд адвокатов предложил справлять праздник 31 мая.

Мы рассказали вам не обо всех праздниках. 31 мая — торжественная дата и для российских сварщиков. Это еще одно неофициальное торжество, которое отмечается по инициативе активистов.

Международные праздники 31 мая 2026 года

Обладательницы светлых волос могут принимать подарки 31 мая. Какой праздник они отмечают? На эту дату приходится Всемирный день блондинок. Есть несколько версий того, как он появился. В 2000-х на экраны вышла лента «Блондинка в законе». В ней высмеивались стереотипы о том, что девушки со светлыми волосами глупые. Фильм вдохновил активисток установить новое торжество. По другой версии, праздник придумали американские юристы.

Это еще не последнее торжество 31 мая 2026 года. Что справляют в эту дату иностранцы? Перечисляем интересные ивенты:

День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане — празднуется с 1997 года; Казахстан в 1920–1950-х годах стал местом, куда со всего СССР массово ссылали репрессированных;

День братьев и сестер в Португалии;

День сухопутных войск в Брунее;

День Республики в ЮАР — придуман в честь отделения от Великобритании, чьей колонией страна была до 1910 года;

Фестиваль розы в Болгарии— празднуется с начала XX века.

Федот Овсяник — праздник 31 мая из народного календаря

Продолжаем знакомиться с праздниками 31 мая 2026 года. Православные христиане в эту дату чтят Феодота Анкирского (еще он известен как Феодот Корчемник, а в русской традиции имя сокращено до Федота). Святой обитал в Римской империи в конце II века, на территории современной Турции. Он был зажиточным горожанином, владел питейным заведением и гостиницей при нем. Феодот помогал христианам, бесплатно кормил их и спасал от язычников. Имя Феодота упоминается в легенде о семи святых девах. Как гласит предание, язычники сначала отправили семь христианок в бордель, затем пытали их, а после убили и бросили тела в море. Феодот нашел останки дев и похоронил их. За это язычники схватили Феодота, издевались над ним и казнили.

На Руси Феодота Анкирского почитают с древности. Особенно популярен святой был во времена Бориса Годунова. Царь называл его своим покровителем. А в народе святого Феодота считали покровителем весны.

Приметы на 31 мая: что можно и нельзя делать

Многие приметы 31 мая связаны с дубом. По листве этого дерева славяне угадывали будущий урожай. Если с дуба падали свежие листья, в народе ждали голодный год. А если деревья, наоборот, выглядели здоровыми и зелеными, то это сулило хороший урожай.

Еще в эту дату сеяли овес, готовили овсяную кашу и другую еду из этого злака. Поэтому в народе и прозвали святого Феодота Анкирского Федотом Овсяником. 31 мая считалось хорошим временем для того, чтобы найти свою вторую половинку: новые знакомства сегодня крестьяне считали удачными.

Рассказываем, что еще сулят народные предания. 31 мая 2026 года нельзя:

заниматься чем-то новым, менять работу, начинать проекты — все пойдет наперекосяк;

шить, вязать, чинить одежду и обувь — следующая поездка будет неудачной;

приобретать новые вещи — они окажутся недолговечными;

скучать в одиночестве — останешься без второй половинки;

оборачиваться на оклики — можно попасть в ловушку нечистой силы.

С датой 31 мая 2026 года связаны интересные приметы о погоде и природе. Вот некоторые из них:

в небе кружат стаи птиц — жди хорошей погоды;

громкое карканье ворон сулит ливни;

вечером на небе не видно луны — к дождям.

Интересные факты о 31 мая

В этом материале мы поговорили еще не обо всех праздниках 31 мая 2026 года. Вспомним, какие важные исторические события случились в эту дату в разные эпохи:

1223 год — объединенное войско русских и половцев проиграло монголам в битве на реке Калке;

1859 год — в Англии запущены часы, которые известны туристам как "Биг-Бен";

1868 год — недалеко от Парижа впервые в мире состоялась велогонка;

1891 год — цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II, на торжественной церемонии провозгласил начало строительства Транссибирской магистрали;

1911 год — спуск парохода «Титаник» на воду;

1937 год — в СССР из эмиграции возвратился писатель Александр Куприн;

1942 год — футбольная команда Ленинградского металлического завода сыграла с «Динамо» в блокадном Ленинграде;

2002 год — начался 17-й чемпионат мира по футболу ФИФА в Южной Корее и Японии;

2003 год — воссоздана Янтарная комната.

Продолжаем рассказ о праздниках 31 мая. В эту дату на свет появились венгерский политик Виктор Орбан, писатели Людвиг Тик, Константин Паустовский, Сен-Жон Перс, Светлана Алексиевич, певица Наташа Королева, живописец Михаил Нестеров, артисты Колин Фаррелл и Брук Шилдс, режиссер Клинт Иствуд, музыкант из Led Zeppelin Джон Бонем и многие другие знаменитости.

Именинники 31 мая

Завершаем рассказ о том, какой праздник приходится на 31 мая 2026 года. По святцам с днем ангела поздравляем:

Давида;

Семена;

Петра;

Александру;

Дениса;

Фаину;

Клавдию;

Андрея;

Богдана;

Кристину.

Из нашего материала вы узнали интересные факты о праздниках 31 мая 2026 года: от Дня блондинок до профессионального торжества адвокатов и сварщиков. Еще эта дата отлично подходит для того, чтобы подарить своим родственникам и друзьям цветы. А народные поверья сулят сегодня удачные знакомства.

