День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 04:22

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 мая 2026 года

Какой праздник отмечаем 18 мая? Какой праздник отмечаем 18 мая? Фото: MOD Russia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

18 мая — уже 138-й день 2026 года. 2027 год будем встречать через 227 дней. В России празднуют День Балтийского флота и Арину Капустницу. Для всего мира сегодня День музеев и Розовой Пантеры. Расскажем, какие еще праздники приходятся на 18 мая 2026 года в разных странах.

Христианские праздники 18 мая 2026 года

В церковном календаре на каждый из дней года выпадают различные праздники. Узнаем, какие из них приходятся на 18 мая.

День поминовения великомученицы Ирины Македонской в народе называют также Арина Капустница, или Ирина Рассадница. Святая Ирина жила в I веке в Македонии и прославилась тем, что проповедовала веру в Христа среди язычников. Ей удалось заставить уверовать своих родителей, а также несколько тысяч жителей ее родного города. Как и многие христиане того времени, она погибла за то, что не отреклась от своей религии.

В народе же в эту дату было принято высаживать рассаду в открытый грунт, отчего постепенно религиозный праздник смешался с крестьянскими традициями и получил такое название.

Другие праздники 18 мая

В России, а также во многих других странах на 18 мая приходится еще целый ряд праздников.

  • 18 мая в России будем отмечать важный исторический праздник — День Балтийского флота. Днем его создания считается победа русских судов под командованием царя Петра I над кораблями шведов в Балтийском море.
  • Во всем мире 18 мая — День музеев. Несмотря на то что в последнее время все чаще можно встретить мнения о том, что изучение прошлого никак не влияет на будущее человечества, важность исторической памяти остается несомненной. Не помня своей истории, люди рискуют раз за разом повторять ошибки прошлого. Поэтому сохранение и изучение истории так важно для следующих поколений. И именно в музеях часто можно встретить те редкие памятники искусства, артефакты прошлых дней, доказательства различных событий, повлиявших на текущее положение дел. А потому сохранение и расширение музейных коллекций — одна из важнейших задач сегодняшнего дня.
  • В столице в эту дату отметят День московских парков. В крупных мегаполисах, как нигде, важна ценность зеленых насаждений. Тем более важно для жителей густонаселенных пунктов иметь возможно прогуляться среди деревьев, отдохнуть от суеты и шума большого города. К счастью, в последние годы городские власти осознают важность и нужность подобных мест и не только облагораживают уже существующие парки, но и заботятся о создании новых зеленых территорий в новых районах мегаполисов.

18 мая 18 мая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

  • Кстати, именно в парках приверженцы ЗОЖа могут сегодня отметить Всемирный день скандинавской ходьбы. Этот простой и эффективный способ поддержания активного образа жизни доступен каждому человеку. Конечно, можно приобретать для этого дорогостоящее оборудование, но можно обойтись и подручными средствами. Главное — желание вести активный образ жизни, заботиться о своем здоровье и стремиться к движению вперед.
  • Еще один профессиональный праздник отметят 18 мая кровельщики. Это только кажется, что в строительстве крыши благодаря современным материалам нет ничего сложного. На самом неделе достаточно пропустить или сделать неправильно лишь один этап создания крыши, и в доме не будет никакого житья из-за протечек, холода или сквозняков. Поэтому опытные профессиональные кровельщики по-прежнему остаются важны на соответствующем этапе строительства жилья.
  • Гурманы в этот день отметят День сырного суфле. В мире существуют сотни сортов сыра и еще больше блюд, которые из сыра можно приготовить. Сегодня достойный повод, чтобы удивить единомышленников своими кулинарными талантами.
  • Ценители мировой мультипликации сегодня отметят День Розовой Пантеры. Вальяжный и забавный нарисованный персонаж, как и уникальная музыкальная тема к мультфильму, давно занял прочное место в мировой культуре. И сегодня отличный повод вспомнить стильного мультяшного кота.

Важные даты 18 мая Важные даты 18 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Еще одно живое существо, причем совсем не мультяшное, отмечает сегодня день рождения — майский жук. Энтомологи всего мира и простые мальчишки, которые изучают жизнь насекомых на ближайшем кусте около дома, от всей души могут поздравить сегодня этих красивых жуков с праздником.
  • Еще один праздник в этот день могут отметить все жители земли. Особенно те, кто является счастливым обладателем посудомоечной машины. День без грязной посуды. Ну а те, кто посуду мыть не любит, а посудомойкой так и не обзавелся, могут утешать себя тем, что они экономят водные ресурсы планеты.
  • И наконец, сегодня не способствующий здоровому образу жизни, но очень старый праздник отметят ценители крепких напитков — Всемирный день виски. Провести вечер со стаканом старого крепкого виски совсем не возбраняется, если выбирать действительно качественный сорт и знать меру.

Праздники 18 мая Праздники 18 мая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие исторические праздники будем отмечать 18 мая 2026 года

18 мая 2026 года можно вспомнить некоторые важные исторические события.

1780 год — по указу российской императрицы Екатерины II был утвержден герб Санкт-Петербурга с изображенными крестообразно на красном фоне якорями, поверх которых расположен золотой скипетр.

1830 год — в Америке с конвейера сошла пробная партия изготовленных в промышленном масштабе газонокосилок.

1888 год — американской публике представили первую аудиозапись на пластинке для граммофона.

1896 год — на Невском проспекте в доме № 46 начал работу первый в российской столице кинотеатр.

1923 год — во Франции изобретатель Антуан Барнай запатентовал первый в мире телефон с диском для набора номера.

1958 год — советская военная драма «Летят журавли» была отмечена высокой международной наградой — «Золотой пальмовой ветвью» фестиваля кинофильмов в Каннах.

Исторические события 18 мая Исторические события 18 мая Фото: Russian Look/Global Look Press

2005 год — выпущена пилотная партия легковых автомашин «Лада Калина».

В этот день родились:

1048 год — персидский математик, поэт, автор знаменитых философских рубаев Омайр Хайям.

1525 год — фламандский художник, автор масштабных детализированных полотен, среди которых такие шедевры, как «Битва Масленицы и Поста», «Падение Икара», «Триумф Смерти», «Путь на Голгофу», Питер Брейгель — старший.

1868 год — последний российский император, в 2000 году причисленный Церковью к лику святых, Николай II Романов.

1920 год — польский священнослужитель Кароль Йозеф Войтыла, прославившийся на весь мир как папа римский Иоанн Павел II.

1962 год — немецкая поп-певица, прославившаяся в 1980-х годах хитами In the Heat of the Night, Maria Magdalena, Johnny Wanna Live, Сандра.

1978 год — русская актриса, известная по сериалам «Водоворот», «Лучше, чем люди», «Крестный», «Одну тебя люблю», «Богиня прайм-тайма», «Одна тень на двоих», Ольга Ломоносова.

Дни рождения 18 мая Дни рождения 18 мая Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В этот день мир покинули:

1800 год — выдающийся военный деятель, русский полководец Александр Суворов.

2001 год — советский летчик Герой Советского Союза, ставший прототипом Алексея Маресьева в романе Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», Алексей Маресьев.

2013 год — российский режиссер, создатель фильмов «Война», «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Мне не больно» Алексей Балабанов.

День памяти 18 мая День памяти 18 мая Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Ранее мы рассказывали, какие цветы посадить в мае, чтобы в июне сад зацвел.

Читайте также
День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей
Россия
День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей
Слоеный салат «Весенний» с редисом и крабовыми палочками: рецепт, который точно захочется повторить
Общество
Слоеный салат «Весенний» с редисом и крабовыми палочками: рецепт, который точно захочется повторить
13 мая — День Черноморского флота: история и боевые традиции
Семья и жизнь
13 мая — День Черноморского флота: история и боевые традиции
Да пребудет с тобой сила! 4 мая — День «Звездных войн»: история праздника
Семья и жизнь
Да пребудет с тобой сила! 4 мая — День «Звездных войн»: история праздника
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Общество
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Балтика
весна
ВМФ РФ
кинематограф
насекомые
праздники
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 13,6 тыс. площадок с запрещенными БАД заблокировали в России
Названа опасная бактерия, живущая во многих кондиционерах
Стало известно, как Каллас может отомстить Зеленскому за скандал с дронами
США хотят вывести в космос 7800 спутников-перехватчиков
В Израиле задержали 10 человек после вылазки в Сирию
В Госдуме рассказали, как получить компенсацию по старому вкладу
Улучшенные БПЛА российского производства поставляются на передовую
Хирург назвал признаки скорого гипертонического криза
ВСУ расстреляли раненых при отступлении на Добропольском направлении
Соцфонд назвал средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
В США задержали водителя после маневра рядом с Трампом
Стали известны новые правила открытия вкладов с 2027 года
«С нас хватит»: в США заговорили о революции
Российским учителям назвали максимальный размер пенсий
У жителей двух стран Европы резко вырос интерес к переезду в Россию
«Повоевать»: Британия нашла неожиданный источник наемников для ВСУ
Россиянам напомнили о коротком рабочем дне в июне
Mercedes-Benz планирует расширение в военном секторе
Решетников предупредил о новых вызовах для экономики России
«Ничего не осталось»: в России высказались о нейтралитете Швейцарии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.