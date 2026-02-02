Закон о тишине в Иркутской области: новые правила

Закон о тишине в Иркутской области в 2026 году

Тема соблюдения тишины в жилых домах и общественных местах становится все более актуальной. Особенно это касается крупных городов, где плотность населения высокая, а шумы могут серьезно снижать качество жизни. Для регулирования таких ситуаций в каждом регионе России разрабатываются свои нормативные акты. В Прибайкалье также действует региональный закон, который четко определяет, в какие часы допустимы шумные работы и мероприятия, а когда жители должны иметь право на отдых.

Закон о тишине в Иркутске и области базируется на федеральных актах, но имеет собственные особенности. В 2026 году действуют обновленные правила, которые касаются как жильцов многоквартирных домов, так и организаций, ведущих хозяйственную деятельность.

До скольки можно шуметь в Иркутске?

Федеральный закон № 52-ФЗ от 13.07.2020 закрепляет общую норму: тишина должна соблюдаться с 23:00 до 07:00. Именно на этот документ опираются региональные власти.

Согласно закону Иркутской области «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка» № 107-оз от 12.11.2007 в регионе действуют следующие правила:

запрещено шуметь с 23:00 до 07:00 ежедневно;

днем допустим уровень шума до 40 дБА, ночью — не более 30 дБА;

максимальные пиковые значения составляют 55 дБА днем и 45 дБА ночью.

Для понимания: обычный разговор равен примерно 40 дБА, громкая речь — 55 дБА. Это значит, что даже бытовые звуки могут стать поводом для жалобы, если они превышают допустимые нормы.

Нарушителям грозят штрафы:

для граждан — от 100 до 1000 рублей;

для организаций и юридических лиц суммы гораздо выше и могут достигать десятков тысяч рублей.

Таким образом, закон о тишине в Иркутске защищает права жителей и позволяет создавать комфортные условия для жизни в городах и селах области.

Особенности закона для новостроек

Особое внимание в Иркутской области уделяется новостройкам. Здесь чаще всего происходят ремонты, которые сопровождаются громким сверлением, стуком и другими шумными процессами.

Закон о тишине в Иркутске в многоквартирных домах делает акцент на том, что ремонтные работы допустимы только в дневное время. Однако стоит учитывать, что строительные процессы сами по себе не считаются нарушением закона, если они проводятся в разрешенные часы.

Тем не менее жильцы новостроек должны помнить:

сверлить и проводить ремонт можно только с 07:00 до 23:00;

запрещено использовать ударный инструмент в ночное время;

если шум мешает соседям даже днем и его уровень превышает санитарные нормы, можно обратиться в контролирующие органы.

Таким образом, закон о тишине в Иркутске в многоквартирных домах дает баланс интересов: с одной стороны, жильцы могут делать ремонт, с другой — соседи имеют право на защиту от избыточного шума.

Как пожаловаться на шумных соседей?

Даже при наличии закона всегда остаются ситуации, когда соседи нарушают установленные рамки. В таком случае можно использовать несколько способов защиты своих прав.

Попробовать договориться напрямую. Иногда достаточно устного замечания, чтобы шум прекратился. Вызвать полицию. Наряд зафиксирует нарушение и составит протокол, который станет основанием для штрафа. Обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты проводят замеры уровня шума, результаты которых могут использоваться в суде. Пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ. Часто они помогают урегулировать вопрос без вмешательства суда. Судебная защита. В случае систематических нарушений можно требовать компенсацию морального ущерба.

Важно помнить: если шумные соседи арендуют жилье, жаловаться можно и в налоговую службу, а в случае с иностранными арендаторами — в миграционные органы. Крайняя мера для злостных нарушителей — принудительное выселение.

