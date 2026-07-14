Затишье перед новой волной: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14–16 июля

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Затишье перед новой волной: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14–16 июля

Середина июля продолжает испытывать столичных аллергиков на прочность. Позади затяжные дожди, но расслабляться некогда: на смену одной угрозе плавно приходит другая. Рассказываем, какова обстановка в Москве и Подмосковье в промежутке с 14 по 16 июля, почему середина недели станет переломным моментом для самочувствия и как перестроить правила самопомощи, чтобы не допустить обострения поллиноза.

Пыльца сегодня: прогноз на 14–16 июля

Начало рассматриваемого периода, а именно 14 июля, пройдет под знаком тотального господства микроскопических грибов. Из-за скопившейся в воздухе и почве влаги уровень пыльцы в воздухе, если говорить о цветущих травах, пока еще держится на нулевой отметке. Однако споровый фон бьет рекорды.

Настоящим королем атмосферы остается кладоспориум (черная плесень). Во вторник его концентрация зафиксируется на очень высоком уровне — от 3000 единиц на кубометр и выше. Чувствительным людям стоит проявить максимальную осторожность. С ним в тандеме идет альтернария, прочно занявшая средний уровень активности (в диапазоне от 11 до 30 единиц на кубометр).

Но уже с 15 июля синоптическая ситуация резко изменится. В Москве наконец-то заканчиваются дожди, выглянет солнце, а вместе с ним чувствительных людей начнет мучить аллергия на пыльцу. Земля будет стремительно просыхать, ветер поднимется, и в атмосферу снова полетят затаившиеся аллергены.

Пыльца в Москве сегодня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего ждать во второй половине микропериода (15–16 июля)?

Злаки возвращаются в воздушное пространство, но пока в скромных количествах — до 10 единиц на кубометр. Это остаточные явления их сезона, но для высокочувствительных людей они все равно ощутимы.

Маревые, полынь и сорные травы начнут постепенно просыпаться после сырости. Их концентрация в эти дни ожидается небольшой, но это лишь генеральная репетиция.

Симптомы аллергии: как организм реагирует на смену погоды

Переход от затяжных дождей к сухой и теплой погоде — самый коварный момент. Иммунная система, только что отбивавшаяся от миллиардов грибковых спор, внезапно сталкивается с первыми порциями сухой растительной взвеси. Такой микс может спровоцировать резкий всплеск недомогания.

В эти дни могут обостриться следующие симптомы аллергии:

Серийное чиханье. Если при господстве плесени преобладал сухой кашель, то с появлением первых крупиц злаков и полыни возвращаются классический зуд в носу и чиханье по 5–10 раз подряд, особенно в утренние часы.

Слезотечение и зуд век. Сухой ветер начнет разносить пыльцевые зерна, которые мгновенно атакуют слизистую глаз, вызывая покраснение и ощущение насыпанного под веки песка.

Першение в глубоких зонах горла. Попытка сделать глубокий вдох на улице может заканчиваться приступом кашля из-за раздражения дыхательных путей сухим воздухом, насыщенным микрочастицами.

Общая слабость и тупая головная боль. Изменение атмосферного давления в сочетании с гистаминовой нагрузкой часто дает эффект сильной утомляемости, будто вы заболеваете простудой.

Уровень пыльцы в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила аллергобыта: как помочь себе при аллергии в переходный период

Когда прогноз пыльцы обещает резкую смену сухих и сырых дней, тактика защиты должна быть гибкой. Вот главные рекомендации, как помочь себе при аллергии прямо сейчас:

Ловите момент для проветривания. Пока дожди только-только прекратились (вечером 14 или ранним утром 15 июля), воздух на улице максимально чистый от трав. Но как только солнце прогреет землю, окна нужно задраить наглухо. Включайте очистители воздуха с HEPA-фильтрами.

Выходя из дома с 15 июля, обязательно надевайте солнцезащитные очки (желательно плотно прилегающие к лицу) — они станут физическим барьером на пути летучей взвеси. На маркетплейсах можно заказать специальные назальные фильтры-невидимки, которые вставляются в ноздри и задерживают как споры кладоспориума, так и пыльцу злаков.

Придя домой, немедленно отправляйте уличную одежду в стиральную машину, а сами идите в душ. Важно тщательно промыть волосы — на них, как на магните, оседают и липкая грибковая пыль, и сухая пыльца травы.

Забудьте о сушке белья на открытом воздухе или незастекленном балконе. Влажная ткань за пару часов впитает в себя весь суточный объем городских аллергенов, и вы получите опасную ловушку прямо в спальне.

А еще почаще проводите влажную уборку. После дождей на подоконниках и мебели могла осесть грязь, а с ней и споры грибков. Протрите все поверхности влажной тканью, чтобы убрать потенциальные аллергены из дома.

Таблетки от аллергии, лекарственная поддержка и профилактика

Разобраться в том, какой враг сейчас наиболее опасен, помогает актуальная карта пыльцы. Но медикаментозное лечение должно быть строго выверено вашим врачом. Стандартом помощи остаются антигистаминные препараты последнего поколения — они не вызывают сонливости и эффективно блокируют симптомы в течение суток.

Мониторинг пыльцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

При возвращении назальных симптомов (заложенность, зуд, жидкие выделения) неоценимую помощь оказывают гормональные спреи. Помните, что они обладают накопительным действием: если начать орошение носа 14 июля, полноценный защитный экран сформируется как раз к 16–17-му числу, когда травы начнут пылить активнее. Обязательно вымывайте излишки слизи и аллергенов обычным изотоническим солевым раствором несколько раз в день.

Если, несмотря на все усилия и таблетки, самочувствие продолжает ухудшаться, не занимайтесь самолечением и не превышайте дозировки препаратов. Самое время запланировать визит к аллергологу, чтобы скорректировать схему на остаток лета и обсудить АСИТ-терапию на будущий сезон.

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