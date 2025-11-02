Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:33

Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках

Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вопрос о том, кому положены льготы на парковках в Омске, волнует многих омичей. Хотя платных зон пока нет, но стоит заранее узнать, какие преференции могут появиться в будущем и на что рассчитывать разным категориям граждан.

Платные парковки появятся в перспективе

Зоны платных парковок в Омске еще не появились, но в планах муниципальных и региональных властей — нанести их на карту города в ближайшие годы. Власти разрабатывают правовую базу для запуска концессионного проекта, однако конкретные тарифы и льготные категории граждан пока не определены. Работа ведется поэтапно, и точные условия станут известны после завершения подготовки нормативных документов.

Кто может рассчитывать на льготы

В России действует общая система преференций для определенных категорий автовладельцев. На федеральном уровне право бесплатной парковки гарантировано людям с инвалидностью — их транспортные средства должны быть внесены в федеральный реестр и оборудованы специальным знаком. В крупных городах льготы получают многодетные семьи — один из родителей может оформить разрешение на бесплатную стоянку через «Госуслуги». Также преференции предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы.

Кто может рассчитывать на льготы Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что может быть применено в Омске

Парковки в Омске: кому положены льготы — этот вопрос решится после утверждения местных нормативов. Вероятно, город возьмет за основу общероссийскую практику, где, помимо инвалидов, льготами пользуются резиденты — жители домов в зоне платных парковок. Резидентное разрешение позволяет оставлять автомобиль бесплатно в ночное время с 20:00 до 08:00, а в некоторых регионах — круглосуточно по сниженному тарифу. Владельцы электромобилей в ряде городов также получают преимущества, что стимулирует переход на экологичный транспорт.

Пока власти формируют концепцию платных парковок, омичи могут пользоваться бесплатными стоянками без ограничений. После запуска тарифицированных зон местные жители смогут уточнить список льготных категорий и порядок оформления разрешений через официальные каналы администрации города.

Ранее мы рассказывали, как почернить шины и зачем это нужно делать.

