17 января 2026 в 08:40

Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки

Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Если вы ищете блюдо, которое пахнет уютом и хрустом, попробуйте картошку по-деревенски в духовке по проверенному рецепту — с сыром пармезан. Это простое, но очень выразительное сочетание: вкус домашней еды и легкая изысканность итальянского сыра. Проверенные рецепты подскажут, как добиться золотистой корочки и мягкой середины.

Ингредиенты:

  • картошка — 700 г,

  • оливковое масло — 3 ст. л.,

  • тертый пармезан — 60 г,

  • сухой розмарин — 1 ч. л.,

  • паприка — 0,5 ч. л.,

  • цедра половины лимона,

  • соль и черный перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 200 C. Картошку помойте и нарежьте дольками. Перемешайте с маслом, специями, лимонной цедрой и половиной пармезана. Выложите на противень и запекайте 35–40 минут. За 5 минут до конца посыпьте оставшимся сыром — получится хрустящая корочка и нежный аромат.

Такую картошку по-деревенски в духовке по нашему проверенному рецепту советуют подавать с чесночным соусом или легким йогуртовым дипом (густым соусом на основе йогурта без добавок). А лимонная цедра добавит вкусу свежести и новизны — именно то, что делает привычное блюдо по-настоящему особенным.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
