22 марта 2026 в 11:45

Я пожалела, что не приготовила этот салат раньше: деликатес с креветками

Все мы любим греческий салат за его простоту и свежесть. Но давайте добавим к нему «морской» акцент и превратим обычный ужин в маленький праздник живота. Представляю вам вариацию на тему средиземноморья — сочный, ароматный и безумно аппетитный салат.

Ингредиенты: креветки очищенные — 300 г, огурцы — 2 шт, помидоры черри — 200 г, перец болгарский — 1 шт, красный лук — 1 шт, маслины без косточек — 100 г, сыр фета — 150 г, оливковое масло — 3 ст. ложки, лимонный сок — 1 ст. ложка, орегано сухой — 1 ч. ложка, соль, перец — по вкусу.

Берем огурцы, сочные помидоры (лучше черри, они слаще), красный лук и маслины. Режем все крупно, как и требует классика. А вот дальше начинается магия: поверх овощей выкладываем обжаренные на гриле креветки. Их можно предварительно замариновать в лимонном соке с орегано. Сыр фета в этом варианте лучше не резать кубиками, а раскрошить руками прямо в тарелку, чтобы он мягко обволок все ингредиенты. Это действительно самый вкусный салат с креветками, который дарит ощущение лета в любое время года.

Главный секрет успеха — качественное оливковое масло первого отжима. Сбрызните им блюдо, добавьте щепотку соли и свежемолотого перца. Подавайте салат сразу же, пока креветки не остыли, а овощи не пустили сок. Это блюдо не требует гарнира — оно самодостаточное, легкое и невероятно красивое. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но любит вкусно поесть.

Ранее мы поделились рецептом постного салата цезарь.

Александра Вкусова
