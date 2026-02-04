Свекла, козий сыр и орехи: как сделать салат идеальным

Лучший рецепт салата со свеклой способен превратить простые продукты в настоящий кулинарный шедевр. Секрет кроется в необычной технике приготовления: свеклу запекают в соли с добавлением можжевеловых ягод. Этот малоизвестный прием используют повара средиземноморских ресторанов, чтобы раскрыть глубину вкуса корнеплода.
Ингредиенты:
свекла средняя — 3 шт.;
козий сыр мягкий — 150 г;
грецкие орехи — 80 г;
можжевеловые ягоды — 5–6 шт.;
рукола — 100 г;
кленовый сироп — 2 ст. л.;
бальзамический уксус — 1 ст. л.;
оливковое масло — 3 ст. л.;
морская соль — 500 г (для запекания).
Свеклу промойте, выложите на соль вместе с можжевельником и запекайте при 180 градусах около часа. Остывший красный овощ нарежьте дольками. Орехи подсушите на сковороде и крупно порубите. На тарелку выложите свежую руколу, готовую свеклу, раскрошите козий сыр, присыпьте орехами.
Для заправки смешайте масло, уксус и кленовый сироп — именно он придает салату карамельную нотку, которая идеально балансирует земляной вкус свеклы. Полейте салат заправкой перед подачей.
Этот лучший рецепт салата со свеклой доказывает: правильная техника приготовления важнее дорогих ингредиентов. Можжевельник и соль создают уникальную корочку, запечатывая сок внутри овоща, а кленовый сироп добавляет изысканности.
- Калорийность на 100 г: 142 ккал.
- БЖУ: 4,8/9,2/10,5.
