Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:16

Свекла, козий сыр и орехи: как сделать салат идеальным

Лучший рецепт салата со свеклой — читать на NEWS.ru Лучший рецепт салата со свеклой — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лучший рецепт салата со свеклой способен превратить простые продукты в настоящий кулинарный шедевр. Секрет кроется в необычной технике приготовления: свеклу запекают в соли с добавлением можжевеловых ягод. Этот малоизвестный прием используют повара средиземноморских ресторанов, чтобы раскрыть глубину вкуса корнеплода.

Ингредиенты:

  • свекла средняя — 3 шт.;

  • козий сыр мягкий — 150 г;

  • грецкие орехи — 80 г;

  • можжевеловые ягоды — 5–6 шт.;

  • рукола — 100 г;

  • кленовый сироп — 2 ст. л.;

  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • морская соль — 500 г (для запекания).

Свеклу промойте, выложите на соль вместе с можжевельником и запекайте при 180 градусах около часа. Остывший красный овощ нарежьте дольками. Орехи подсушите на сковороде и крупно порубите. На тарелку выложите свежую руколу, готовую свеклу, раскрошите козий сыр, присыпьте орехами.

Для заправки смешайте масло, уксус и кленовый сироп — именно он придает салату карамельную нотку, которая идеально балансирует земляной вкус свеклы. Полейте салат заправкой перед подачей.

Этот лучший рецепт салата со свеклой доказывает: правильная техника приготовления важнее дорогих ингредиентов. Можжевельник и соль создают уникальную корочку, запечатывая сок внутри овоща, а кленовый сироп добавляет изысканности.

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.
  • БЖУ: 4,8/9,2/10,5.

Ранее мы делились с вами рецептом самой хрустящей квашеной капусты.

Читайте также
Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!
Общество
Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!
Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом
Общество
Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом
Домашние дерутся за этот салат, а он из бюджетной свеклы: на второй день становится еще вкуснее
Общество
Домашние дерутся за этот салат, а он из бюджетной свеклы: на второй день становится еще вкуснее
Снега зимой не выпросить: зачем садоводы копят сугробы на участках
Семья и жизнь
Снега зимой не выпросить: зачем садоводы копят сугробы на участках
Какао, сметана и песочная крошка — сделала за вечер. Торт «Прага»: шоколадная классика, которая не стареет
Общество
Какао, сметана и песочная крошка — сделала за вечер. Торт «Прага»: шоколадная классика, которая не стареет
рецепты
салаты
свекла
польза
кулинария
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту
Названа причина нападения подростка на школу в Красноярске
Финэксперт рассказала, как избежать ошибок при оплате ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.