Свекла, козий сыр и орехи: как сделать салат идеальным

Свекла, козий сыр и орехи: как сделать салат идеальным

Лучший рецепт салата со свеклой способен превратить простые продукты в настоящий кулинарный шедевр. Секрет кроется в необычной технике приготовления: свеклу запекают в соли с добавлением можжевеловых ягод. Этот малоизвестный прием используют повара средиземноморских ресторанов, чтобы раскрыть глубину вкуса корнеплода.

Ингредиенты:

свекла средняя — 3 шт.;

козий сыр мягкий — 150 г;

грецкие орехи — 80 г;

можжевеловые ягоды — 5–6 шт.;

рукола — 100 г;

кленовый сироп — 2 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

морская соль — 500 г (для запекания).

Свеклу промойте, выложите на соль вместе с можжевельником и запекайте при 180 градусах около часа. Остывший красный овощ нарежьте дольками. Орехи подсушите на сковороде и крупно порубите. На тарелку выложите свежую руколу, готовую свеклу, раскрошите козий сыр, присыпьте орехами.

Для заправки смешайте масло, уксус и кленовый сироп — именно он придает салату карамельную нотку, которая идеально балансирует земляной вкус свеклы. Полейте салат заправкой перед подачей.

Этот лучший рецепт салата со свеклой доказывает: правильная техника приготовления важнее дорогих ингредиентов. Можжевельник и соль создают уникальную корочку, запечатывая сок внутри овоща, а кленовый сироп добавляет изысканности.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

БЖУ: 4,8/9,2/10,5.

