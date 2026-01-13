Салат «Морская свежесть» — это идеальный выбор для тех, кто ищет что-то легкое, полезное, но при этом необычное. Каждый из ингредиентов добавляет свою нотку вкуса, а сочетание их в одном блюде дарит истинное наслаждение от еды. Легкость и свежесть — вот, что делает этот салат идеальным выбором для праздничного стола.

Этот яркий слоеный салат сочетает в себе не только легкость и изысканный вкус, но и невероятное разнообразие текстур, от нежности авокадо до хрустящих огурцов. Крабовые палочки, которые выступают в роли главного ингредиента, придают блюду морской акцент, а свежие овощи и куриная грудка создают идеальный баланс.

Почему «Морская свежесть»?

Название салата не случайно: он буквально наполнен всеми оттенками свежести. В этом рецепте морской тематики важные роли играют авокадо, которое дарит кремовую текстуру, и огурец, освежающий вкус. Легкость курицы, нежность крабовых палочек, а также нотки остроты в сочетании с лимонным соком делают этот салат настоящим кулинарным произведением, которое привнесет летнее настроение даже в самые холодные дни.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Вареная куриная грудка — 150 г

Свежий огурец — 1 шт.

Листья салата (например, романо) — 4–5 шт.

Красный лук — 1 маленькая головка

Лимонный сок — 1 ст. л.

Майонез — 120 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Слоеный салат «Морская свежесть» — пошаговый рецепт вкуснейшего салата Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приготовление

Начните с того, что нарежьте крабовые палочки мелкими кусочками. Это станет первым слоем салата. Главное — не нарезать их слишком крупно, чтобы они хорошо перемешивались с другими ингредиентами. Авокадо нарежьте кубиками, после чего полейте их лимонным соком, чтобы они не потемнели. Авокадо придаст салату мягкую, кремовую текстуру и богатый вкус, который будет великолепно сочетаться с хрустящими овощами и мясом. Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кубиками. Этот ингредиент добавит не только белок, но и легкость салату, при этом создаст отличное дополнение к крабовым палочкам. Огурец нарежьте тонкими ломтиками, а затем — на маленькие кубики. Этот шаг придаст салату свежесть и добавит ярких оттенков вкуса. Красный лук нарежьте мелкими кубиками. Он придаст блюду пикантную нотку, которую можно смягчить, ошпарив его кипятком, если хотите уменьшить горечь. Начинайте выкладывать салат слоями в подходящей посуде, например в салатнице с высоким бортиком.

Первый слой — крабовые палочки.

Второй слой — куриная грудка.

Третий слой — огурцы.

Четвертый слой — авокадо.

Каждый слой слегка смазывайте смесью майонеза и оливкового масла. Это придаст салату не только сливочную текстуру, но и придаст ему особую легкость. Завершите салат, украсив его свежими листьями салата и зеленью, например петрушкой или базиликом. Листья салата придадут свежий цвет, а зелень добавит не только визуальную привлекательность, но и вкусный аромат. Подавайте салат сразу после того, как он будет собран. Он особенно хорош в качестве основного блюда для легкого ужина или в качестве гарнира к рыбе или морепродуктам. Если вы хотите сделать его еще более насыщенным, можно добавить немного тертого сыра сверху перед подачей.

