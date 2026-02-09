Зимняя Олимпиада — 2026
Синнабоны с корицей: детальный рецепт вкуснейших булочек

Синнабоны с корицей — пошаговый рецепт вкуснейших булочек с фото от автора
Синнабоны — это ароматные, мягкие и воздушные булочки с корицей, которые стали популярными во всем мире благодаря своей нежной текстуре и яркому вкусу. Они прекрасно подходят для завтрака, уютного чаепития или в качестве десерта на праздник.

Давайте разберем детальный пошаговый рецепт, который поможет приготовить идеальные синнабоны дома.

Ингредиенты

Для теста:

  • 500 г пшеничной муки;
  • 250 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 1 пакетик сухих дрожжей (7 г) или 20 г свежих;
  • 1/2 ч. л. соли.

Для начинки:
  • 100 г сливочного масла (размягченного);
  • 150 г коричневого сахара;
  • 2 ст. л. корицы.

Для глазури:

  • 150 г сливочного сыра (например, крем-чиза);
  • 50 г сливочного масла;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 2 ст. л. молока.

Синнабоны с корицей — пошаговый рецепт вкуснейших булочек с фото от автора

Способ приготовления

  1. Дрожжи и одну столовую ложку сахара необходимо растворить в подогретом молоке. После оставьте примерно на 10 минут, пока не появится пенная шапка.
  2. В большой емкости взбиваем яйца с оставшимся сахаром, а затем добавляем растопленное сливочное масло, соль и смесь из дрожжей.
  3. Постепенно вводим муку, при этом замешивая тесто. Оно должно получиться эластичным, мягким и не липким.
  4. Емкость необходимо накрыть пленкой и дать тесту отдохнуть в теплом месте на полтора часа. За это время тесто должно подняться и увеличиться примерно в два раза.
  5. Когда тесто поднялось, раскатываем его в прямоугольник толщиной примерно 5 мм. Тесто смазываем растопленным сливочным маслом. Затем смешиваем коричневый сахар и корицу, равномерно распределив смесь по поверхности теста.
  6. Аккуратно сворачиваем тесто в плотный рулет. После нарезаем тесто на улитки шириной 4–5 см. Лучше использовать нитку, чтобы улитки вышли ровными. Заготовки выкладываем в форму или на противень, оставляя небольшое расстояние между ними: после выпекания булочки увеличатся в размере. Накрываем полотенцем и оставляем на полчаса для расстойки.
  7. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Синнабоны нужно выпекать примерно 20–25 минут, пока булочки не станут золотистого цвета. Достаем булочки и даем немного остыть.
  8. Теперь готовим глазурь. Взбиваем сливочный сыр с маслом, пока масса не станет однородной консистенции. Добавляем сахарную пудру, ванильный экстракт и молоко, снова взбиваем.
  9. Поливаем теплые синнабоны глазурью. Даем настояться примерно 10 минут и подаем к столу!

Приготовленные по этому рецепту синнабоны получаются невероятно ароматными, мягкими и воздушными. Их насыщенный вкус корицы в сочетании с нежной сливочной глазурью делает эти булочки настоящим гастрономическим удовольствием.

Ранее мы поделились рецептом пышных оладий из пяти ингредиентов.

