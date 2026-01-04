Обалденный салат «Ночь с курицей» — идеальная закуска на праздник

Копченое мясо (200 г курицы без косточек) и грибы (200 г консервированных шампиньонов) нарежьте маленькими кусочками. Отварите 2 крупных яйца. Белки отделите от желтков и натрите на крупной терке. Желтки и сыр (50 г твердого сорта) натрите мелко. Продукты выкладывайте слоями, разделяя их тонкими сеточками из майонеза: сначала куриную грудку, потом грибы, затем яичные белки (можно смешать их с майонезом), сыр, после желтки. Посыпьте зеленью и держите в холодильнике перед подачей к столу.

