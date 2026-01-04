Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:10

Обалденный салат «Ночь с курицей» — идеальная закуска на праздник

Обалденный салат «Ночь с курицей» — идеальная закуска на праздник Обалденный салат «Ночь с курицей» — идеальная закуска на праздник Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Копченое мясо (200 г курицы без косточек) и грибы (200 г консервированных шампиньонов) нарежьте маленькими кусочками. Отварите 2 крупных яйца. Белки отделите от желтков и натрите на крупной терке. Желтки и сыр (50 г твердого сорта) натрите мелко. Продукты выкладывайте слоями, разделяя их тонкими сеточками из майонеза: сначала куриную грудку, потом грибы, затем яичные белки (можно смешать их с майонезом), сыр, после желтки. Посыпьте зеленью и держите в холодильнике перед подачей к столу.

Ранее мы поделились рецептом нежного салата из печени трески и яиц.

рецепты
салаты
закуски
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Непогода временно парализовала трассы в российском регионе
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году
Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»
Житель Саратова сгорел в собственном доме
Готовим за 10 минут: салат, который не стыдно подать гостям
Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции
Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь
МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро
Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне
Политолог объяснил цель ударов США по Венесуэле
Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»
В России назвали число женщин, осужденных в 2025 году
Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле
Россия скупила шестую часть мирового экспорта мандаринов
Белый пуховик: как сохранить идеальный вид надолго
«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания
Названо ключевое условие для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.