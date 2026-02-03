Зимняя Олимпиада — 2026
Новое знакомство — семена чиа: как правильно употреблять и что приготовить

Семена чиа: как правильно употреблять Семена чиа: как правильно употреблять Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Семенами чиа называют небольшие зернышки черного и белого цветов. Изначально ими лакомились только жители Центральной и Южной Мексики. Времена изменились. Семена чиа ушли далеко за пределы исторической родины. Сейчас этот продукт можно найти на полках ближайшего магазина.

В этом материале расскажем, как правильно употреблять и что можно приготовить с семенами чиа.

Семена чиа: где хранить

Семена чиа лучше всего хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальным местом может стать шкаф, который защищен от влаги и жары.

Также важно, чтобы упаковка семян была герметичной. Можно пересыпать их в банку с плотно закрывающейся крышкой или зип-пакет. Если хранить семена чиа в правильных условиях, они могут оставаться свежими до двух лет.

Как правильно употреблять семена чиа

1. Вместе с напитками. Просто добавьте несколько ложек семян в сок или коктейль. Они способны поглощать жидкость, увеличиваясь в объеме и превращаясь в желеобразную массу. Напиток станет не только полезнее, но и вкуснее.

2. Вместе с творогом. Добавьте в порцию мягкого творога семена чиа и нарезанный кружками банан. К этому блюду захочется возвращаться снова и снова.

3. Вместе с йогуртом. Добавьте в порцию греческого йогурта немного семян чиа. Это простой и быстрый способ получить полезный и эстетичный завтрак или перекус.

4. В выпечке. Просто добавьте семена в тесто для хлеба и булочек. Только стоит держать в голове, что они сильно впитывают влагу. Чтобы не пересушить хлеб, придется приловчиться.

5. В салатах и кашах. Это прекрасный способ обогатить рацион клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Семена чиа не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому они легко вписываются в любые блюда. Не бойтесь экспериментировать с любимыми продуктами и добиваться идеальных для себя сочетаний!

Семена чиа: польза для организма

Семена чиа — продукт, который может похвастаться множеством полезных свойств. Они содержат большое количество растворимой клетчатки, которая способствует нормализации работы пищеварительной системы и помогает поддерживать регулярный стул.

Также чиа можно назвать одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают работу мозга и помогают уменьшить воспаление в организме.

Семена чиа: что готовить Семена чиа: что готовить Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семена чиа — что можно приготовить

  • Семена чиа — 2 столовые ложки
  • Любимое растительное молоко — 500 мл
  • Манго — 100 г
  • Корица — 5 г
  1. Манго пюрировать.
  2. В большой кружке смешать семена чиа и растительное молоко. Добавить корицу и пюре манго.
  3. Убрать кружку в холодильник хотя бы на пару часов. Приятного аппетита!

Советуем готовить подобные десерты ночью, чтобы утром без спешки насладиться легким завтраком.

