Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:00

Нежнее не бывает: кролик в духовке — диетический шедевр!

Кролик в духовке: рецепт Кролик в духовке: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие боятся готовить кролика, опасаясь, что мясо получится сухим или жестким. Но секрет успеха прост: кролик «дружит» со сметаной и не любит спешки. Правильный маринад и долгое томление превращают это диетическое мясо в настоящий деликатес, который тает во рту.

Для этого рецепта подготовьте тушку кролика (около 1,5 кг), 400 г сметаны (15–20% жирности), 2 крупные луковицы, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. черного перца. Сначала обязательно вымочите кролика в холодной воде с 1 ст. л. уксуса в течение 2–3 часов — это убирает специфический запах и сделает волокна мягче.

Разделайте тушку на порционные куски, обсушите и быстро обжарьте на сковороде до румяной корочки. В той же сковороде пожарьте нарезанный полукольцами лук и тертую морковь. В миске смешайте сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Выложите мясо и овощи в форму для запекания, залейте сметанным соусом (если он слишком густой, добавьте 100 мл воды). Накройте форму фольгой и отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 1,5 часа.

  • Совет: за 15 минут до готовности снимите фольгу — так соус немного загустеет, а кусочки мяса приобретут красивый аппетитный глянец.

Как приготовить горчицу самому дома? Поделились секретом!

кролик
рецепты
диеты
рецепт
быстрый рецепт
простой рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Врач связала всплеск венерических инфекций с COVID-19
Telegram начнут ограничивать в России
«Кривлялся, как паяц»: Лавров рассказал об инциденте с Зеленским в Париже
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.