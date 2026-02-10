Нежнее не бывает: кролик в духовке — диетический шедевр!

Многие боятся готовить кролика, опасаясь, что мясо получится сухим или жестким. Но секрет успеха прост: кролик «дружит» со сметаной и не любит спешки. Правильный маринад и долгое томление превращают это диетическое мясо в настоящий деликатес, который тает во рту.

Для этого рецепта подготовьте тушку кролика (около 1,5 кг), 400 г сметаны (15–20% жирности), 2 крупные луковицы, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. черного перца. Сначала обязательно вымочите кролика в холодной воде с 1 ст. л. уксуса в течение 2–3 часов — это убирает специфический запах и сделает волокна мягче.

Разделайте тушку на порционные куски, обсушите и быстро обжарьте на сковороде до румяной корочки. В той же сковороде пожарьте нарезанный полукольцами лук и тертую морковь. В миске смешайте сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Выложите мясо и овощи в форму для запекания, залейте сметанным соусом (если он слишком густой, добавьте 100 мл воды). Накройте форму фольгой и отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 1,5 часа.

Совет: за 15 минут до готовности снимите фольгу — так соус немного загустеет, а кусочки мяса приобретут красивый аппетитный глянец.

