Ленивые голубцы на сковороде: рецепт для торопливых хозяек

Ленивые голубцы на сковороде — отличный рецепт, если вы любите это блюдо, но не имеете времени на его приготовление по классическому рецепту.

Ингредиенты:

фарш говяжий — 1 кг;

капуста белокочанная — 1/2 вилка;

лук репчатый — 1 шт., большая;

куриные яйца — 1 шт;

соль, перец — по вкусу;

мука для панировки — по вкусу;

масло подсолнечное — для жарки.

Капусту мелко нарезать ножом или натереть на специальной терке, вскипятить воду в кастрюле, подсолить и опустить туда капусту. На медленном огне варить 20 минут, затем откинуть на дуршлаг. Лук очистить, мелко порезать и пассеровать в масле 5 минут.

Фарш выложить в миску, вбить туда яйцо, добавить соль и перец, хорошо вымешать руками. Капусту дополнительно отжать руками, добавить вместе с луком в фарш и еще раз тщательно перемешать.

Как приготовить ленивые голубцы на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раскалить сковороду, налить в нее масла. Из фарша сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и обжаривать с обеих сторон по 15–20 минут. Для того чтобы голубцы дошли до готовности, подержать на маленьком огне под крышкой. Точное время приготовления зависит от размера полуфабриката.

По желанию ленивые голубцы на сковороде можно приготовить с подливой: для этого после обжарки залейте их смесью воды со сметаной и томатной пастой и потушите в течение получаса.

Ранее мы рассказали о пользе и вреде овсянки.