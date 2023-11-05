Трехлетний малыш с котенком съели домашнюю котлету и умерли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае скончался трехлетний мальчик после того, как съел домашнюю котлету, сообщил Telegram-канал SHOT. Котенок, который доел на полу остатки еды, тоже умер. Трагедия произошла в отдаленной деревне в семье с пятью детьми.

Многодетные родители приготовили котлеты из остатков говяжьего фарша. Одну из них съел младший сын, который почти сразу пожаловался на боли в животе, его стошнило. Малыша отнесли в фельдшерский пункт, но ему становилось хуже. Тогда медик вызвала вертолет для перевозки ребенка в районную больницу, но транспортировки он не дождался и умер.

Точная причина смерти пока неизвестна. Оставшуюся говядину отправили на экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее в Красноярске дети отравились котлетами из тухлого фарша в школьной столовой. Одному из учеников потребовалась госпитализация, во время которой он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отравление и отправили в инфекционное отделение. Подобные симптомы обнаружили еще у нескольких школьников. Случившимся заинтересовались сотрудники прокуратуры.