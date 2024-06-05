Россиянам перечислили продукты, вызывающие метеоризм Врач Зарубина: жвачка и большое количество белка могут привести к метеоризму

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Употребление жевательной резинки и большого количества белковой пищи может привести к метеоризму, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина. Она добавила, что продукты с большим количеством клетчатки также способны вызвать вздутие живота.

Бобовые содержат большое количество клетчатки. Бактерии, расщепляя пищевые волокна, выделяют газы, что может стать причиной вздутия живота. А в капусте и брокколи содержатся углеводы, которые сложно перевариваются в кишечнике, — перечислила Зарубина.

По словам врача, еще одной причиной метеоризма может стать непереносимость лактозы или чувствительностью к белку молока. Помимо этого, неприятные ощущения в животе появляются из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Гастроэнтеролог порекомендовала при отсутствии результатов самостоятельного лечения обратиться к врачу. Таких пациентов, помимо вздутия, могут беспокоить тошнота, рвота, запоры или жидкий стул, кровь или слизь в стуле и другие необычные симптомы.

Врач-онколог Сергей Пикулин ранее предупредил, что жгучая боль, тошнота, распирание в животе и вздутие может свидетельствовать о язве желудка. Он уточнил, что неприятные ощущения нередко возникают на голодный желудок и успокаиваются при приеме пищи или принятии лекарств от изжоги.