В США стало больше семей, которым не хватает денег на еду

https://static.news.ru/photo/2952e81e-dfe3-11ea-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Доля домохозяйств, которым не хватает средств на еду, выросла в США до 12,1% в июле с 9,8% в мае.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Статистического управления Соединённых Штатов. 20% семей в июле заявили, что у них недостаточно средств на пропитание детей, в июне таких было 17%. Американские аналитики отмечают, что к такой ситуации привело сочетание ряда причин — рост безработицы из-за пандемии коронавируса, замедление экономики, прекращение ряда госпрограмм по помощи безработным.

Также из-за разрывов в логистических цепочках в США выросли цены на продукты питания — на 4,1% в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что заметно превышает уровень инфляции (1%). Цены на отдельные продукты показали ещё более значительный рост. Например, говяжий фарш стал дороже на 15%.

Директор чикагского благотворительного фонда Feeding America («Кормя Америку») Кэти Фитцжеральд в интервью WSJ заявила, что её организация получает всё больше заявок на оказание помощи. Она посетовала, что скоро фонд начнёт испытывать нехватку ресурсов, если не получит помощи от федеральных властей.

По данным Национального бюро экономических исследований США (NBER), американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию, передавал NEWS.ru. Это произошло впервые после 10 лет непрерывного роста.