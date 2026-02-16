Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:09

Классический кебаб в духовке: пикантный рецепт со свежей зеленью

Готовим люля-кебаб в духовке: классный рецепт со свежей зеленью Готовим люля-кебаб в духовке: классный рецепт со свежей зеленью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Люля-кебаб — отличное блюдо для тех, кто любит сытную и полезную пищу. В нем нет ничего лишнего — только мясо. А чтобы сделать его еще и полезным, рекомендуется готовить кебаб в духовке. Делимся классическим рецептом люля-кебаба со свежей зеленью.

Нам понадобится по трети килограмма подходящего говяжьего и бараньего мяса, крупная луковица, пучок свежей кинзы или базилика, соль и перец.

Говядину и баранину ножом шеф-повара или кухонным топориком порубить в фарш или прокрутить на мясорубке. Ароматную зелень измельчить ножом, лук натереть на терке. Все смешать, добавить специи, герметично закрыть емкость со смесью и убрать на холод на полчаса. Деревянные шампуры для кебаба замочить в воде, чтобы при запекании они не обуглились.

Достать фарш, слепить из него длинную котлету, тщательно обжать ее руками, чтобы из фарша вышел лишний воздух, а затем нанизать на шпажку. Распределить подобным образом весь фарш. Запекать на решетке в разогретой духовке с функцией гриля или в пароконвектомате до готовности. Подавать горячим, прямо на шпажке, со свежими овощами и томатным соусом.

  • Калорийность на 100 г: 152 ккал.
  • БЖУ: 12,63; 10,16; 2,56.
  • Время приготовления: 1 час.
  • Время на кухне: 20 минут.
Проверено редакцией
Читайте также
Ужин за час: королевский судак, который тает во рту, а не на противне
Семья и жизнь
Ужин за час: королевский судак, который тает во рту, а не на противне
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Здоровье/красота
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях!
Семья и жизнь
Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях!
Третий противень в духовке! Это творожное печенье «Штолленки» — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт
Общество
Третий противень в духовке! Это творожное печенье «Штолленки» — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт
Мой любимый рецепт низкокалорийного ужина с курицей
Семья и жизнь
Мой любимый рецепт низкокалорийного ужина с курицей
кулинария
мясо
национальная кухня
рецепты
ужин
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Хоккейный агент сравнил Канаду со сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.