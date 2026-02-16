Классический кебаб в духовке: пикантный рецепт со свежей зеленью

Люля-кебаб — отличное блюдо для тех, кто любит сытную и полезную пищу. В нем нет ничего лишнего — только мясо. А чтобы сделать его еще и полезным, рекомендуется готовить кебаб в духовке. Делимся классическим рецептом люля-кебаба со свежей зеленью.

Нам понадобится по трети килограмма подходящего говяжьего и бараньего мяса, крупная луковица, пучок свежей кинзы или базилика, соль и перец.

Говядину и баранину ножом шеф-повара или кухонным топориком порубить в фарш или прокрутить на мясорубке. Ароматную зелень измельчить ножом, лук натереть на терке. Все смешать, добавить специи, герметично закрыть емкость со смесью и убрать на холод на полчаса. Деревянные шампуры для кебаба замочить в воде, чтобы при запекании они не обуглились.

Достать фарш, слепить из него длинную котлету, тщательно обжать ее руками, чтобы из фарша вышел лишний воздух, а затем нанизать на шпажку. Распределить подобным образом весь фарш. Запекать на решетке в разогретой духовке с функцией гриля или в пароконвектомате до готовности. Подавать горячим, прямо на шпажке, со свежими овощами и томатным соусом.