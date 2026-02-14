Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 15:00

Идеальный ужин для двоих: нежная рыба в медовой глазури

Идеальный ужин для двоих: нежная рыба в медовой глазури Идеальный ужин для двоих: нежная рыба в медовой глазури Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приготовить романтический ужин на скорую руку — задача, требующая точности и настроения. Лосось в медово-цитрусовой глазури — тот самый вариант, когда изысканность достигается без многочасового стояния у плиты. Рыба готовится стремительно, а правильный баланс сладости и легкой кислинки превращает обычный вечер в гастрономическое свидание. Филе лосося весом около 500–600 г, 1 ст. л. меда, сок половины апельсина, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. соевого соуса, щепоть свежемолотого перца и горсть свежего шпината — вот все, что понадобится для создания блюда с ресторанным характером.

Смешайте мед, апельсиновый сок, горчицу и соевый соус до однородной эмульсии. Филе обсушите бумажным полотенцем, слегка приправьте перцем и смажьте половиной получившейся глазури. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и выложите рыбу кожей вниз. Обжаривайте на среднем огне около 4 минут, затем аккуратно переверните и добавьте оставшуюся глазурь. Дайте соусу слегка загустеть и покрыть поверхность рыбы блестящим янтарным слоем. Параллельно на соседней сковороде прогрейте шпинат буквально 1–2 минуты, чтобы он лишь слегка осел, сохранив сочность и цвет.

Подавайте лосось сразу, полив его остатками карамелизированного соуса.

  • Совет: если хотите усилить аромат, добавьте в глазурь несколько капель лимонной цедры — она подчеркнет свежесть блюда и сделает вкус более выразительным.

Ранее мы писали о том, как запечь судака в духовке

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
рыба
День святого Валентина
романтические ужины
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова привела весомое доказательство неонацистской политики Киева
Розенбаум озолотился на пиве
Стало известно, чего лишилась Джессика Альба после развода
Жители одного города России лишились возможности получить права
Звезда «Танцев со звездами» вышел из СИЗО: что известно о деле Леденева?
Путин выразил соболезнования родным и близким историка Роя Медведева
Россиянам напомнили о важном церковном празднике 14 февраля
Пожилая вдова сделала британцу предложение в доме престарелых
Германия оказалась на грани газового коллапса
Украинские мошенники начали орудовать в Польше, не утруждаясь знанием языка
Олимпиада-2026: новости 14 февраля, несправедливое судейство, провокатор
Военэксперт назвал главные изъяны ВСУ
Потолок рухнул на студентов в РЭУ им. Плеханова
Хищения в «Калашникове»: что за скандал, кто и сколько украл, подробности
Российская пара загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней
Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады
США убедили Индию больше не закупать российскую нефть
Жителя Тюмени осудили за сотрудничество с «Легионом «Свобода России»
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.