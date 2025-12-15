Хрустящая утка с гранатовым соусом: рецепт для тех, кто следит за питанием

Приготовьте маринад из двух столовых ложек оливкового масла, чайной ложки тертого имбиря, цедры апельсина и соли. Натрите ими утиные грудки со шкуркой и оставьте на час. Разогрейте духовку до 180°C. Обжарьте грудки со стороны шкуры на сухой сковороде до хрустящей корочки, затем переложите в духовку на 15 минут. Пока утка запекается, тонко нашинкуйте пекинскую капусту и быстро обжарьте ее на сковороде с оставшимся от утки жиром, добавьте чайную ложку имбиря и сок половины граната. Подавайте утку, нарезанную ломтиками, на подушке из капусты, украсив зернами граната и зеленью. Блюдо поражает контрастом сочного мяса, хрустящей шкурки и пикантной сладости капусты.

