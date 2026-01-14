Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите

Научиться готовить домашний плов — значит следовать четкому порядку действий. Для классического варианта плова в казане с говядиной понадобится: 600 г мяса (лопатка/грудинка), 3 стакана длинного риса (девзира), 3 моркови, 2 луковицы, 100 мл масла, головка чеснока, зира, барбарис, паприка и соль.

В разогретом казане сначала обжарьте лук до золотистости, затем добавьте крупно нарезанную говядину и обжаривайте до корочки. Положите морковь соломкой, влейте кипяток на 2 см выше мяса, добавьте специи и тушите зирвак 40–50 минут до мягкости мяса.

Сверху ровным слоем выложите промытый рис, аккуратно залейте кипятком (на 1,5 см выше зерен) и выпарите воду на среднем огне. В готовый рис воткните головку чеснока, плотно закройте казан крышкой и томите на минимальном огне 20–25 минут. Дайте плову в казане с говядиной настояться 10 минут и бережно перемешайте снизу вверх перед подачей.

