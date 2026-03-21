Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатских кулинаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фунчоза, которую еще очень метко называют стеклянной лапшой, считается одним из наиболее популярных и любимых ценителями блюд азиатских кулинаров. Этот продукт обладает таким свойством, как полное отсутствие вкуса и запаха. Благодаря этому фунчозу можно готовить и подавать в составе практически любых блюд. Чаще всего в Азии и за ее пределами на скорую руку хозяйки готовят фунчозу с курицей, добавляя пикантный вкус блюду с помощью соевого соуса и овощей.

Ингредиенты:

  • филе мяса курицы — 200 г;
  • «стеклянная» лапша — 100 г;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • красный лук — 100 г;
  • морковь — 100 г;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • кунжутное масло — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • семена кунжута — 1 ч. л.;
  • соль, свежая зелень — по вкусу.

Лапшу приготовить как указано на упаковке, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. В большом боуле взбить вилкой сахар, кунжутное масло и соевый соус и залить этой смесью фунчозу на четверть часа.

Мясо курицы чуть подморозить и нарубить некрупными кубиками. Разогреть подсолнечное масло в сотейнике, обжарить на нем филе до золотистого цвета и выложить в боул с фунчозой. Перец нашинковать соломкой, а лук — полукольцами и пассеровать в освободившемся сотейнике до мягкости. Переложить овощи в боул с фунчозой и мясом, перемешать, посыпать кунжутом, рубленой зеленью и при необходимости досолить.

  • Калорийность на 100 г: 151 ккал.
  • Время приготовления: 35 минут.

Екатерина Метелева
