Этот маринад для красной рыбы держали в тайне рестораны — теперь он ваш

Говорят, что рыбу испортить сложно — но сделать ее по-настоящему незабываемой удается не каждому. Один небанальный ингредиент в маринаде способен перевернуть привычное представление о домашней рыбе. Речь о белой мисо-пасте — ферментированной соевой основе, которую японские кулинары добавляют в маринады уже несколько столетий, а европейские рестораны взяли на вооружение сравнительно недавно.

Что понадобится

Чтобы получить ответ на вопрос, как приготовить красную рыбу в духовке по этому рецепту, возьмите:

филе лосося или форели (600 г),

натуральный мед (1,5 ст. л.),

дижонскую горчицу (1 ст. л.),

белую мисо-пасту (1 ч. л.),

оливковое масло первого отжима (1 ст. л.),

свежевыжатый лимонный сок (1 ст. л.),

крупную морскую соль и свежемолотый черный перец — по вкусу,

свежий тимьян (2-3 веточки).

Как готовить

Все компоненты маринада соедините в небольшой миске и тщательно перемешайте — смесь должна стать однородной, без комочков. Натрите рыбное филе со всех сторон, уложите в форму и дайте постоять 20 минут при комнатной температуре: так мясо возьмет маринад глубже, чем в холодильнике. Духовку разогрейте до 190 градусов заранее. Рыбу кладите кожей вниз, сверху — веточки тимьяна. Время запекания — 15–18 минут. За 2-3 минуты до финала переключите духовку в режим верхнего гриля: поверхность покроется тонкой карамельной пленкой с легким глянцем.

Именно так и стоит думать о том, как приготовить красную рыбу в духовке: не просто запечь, а выстроить вкус слоями. Мисо добавляет глубину и умами, мед создает сладковатую карамель при нагреве, горчица не дает маринаду стать приторным. Результат — блюдо, которое подают в дорогих ресторанах, но легко повторить дома за полчаса. Подавайте немедленно: с руколой, ломтиком лимона или просто с отварным рисом.

Калорийность на 100 г: 195 ккал.

БЖУ: 18,2/10,8/7,1.

