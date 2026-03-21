Этот маринад для красной рыбы держали в тайне рестораны — теперь он ваш

Говорят, что рыбу испортить сложно — но сделать ее по-настоящему незабываемой удается не каждому. Один небанальный ингредиент в маринаде способен перевернуть привычное представление о домашней рыбе. Речь о белой мисо-пасте — ферментированной соевой основе, которую японские кулинары добавляют в маринады уже несколько столетий, а европейские рестораны взяли на вооружение сравнительно недавно.

Что понадобится

Чтобы получить ответ на вопрос, как приготовить красную рыбу в духовке по этому рецепту, возьмите:

  • филе лосося или форели (600 г),

  • натуральный мед (1,5 ст. л.),

  • дижонскую горчицу (1 ст. л.),

  • белую мисо-пасту (1 ч. л.),

  • оливковое масло первого отжима (1 ст. л.),

  • свежевыжатый лимонный сок (1 ст. л.),

  • крупную морскую соль и свежемолотый черный перец — по вкусу,

  • свежий тимьян (2-3 веточки).

Как готовить

Все компоненты маринада соедините в небольшой миске и тщательно перемешайте — смесь должна стать однородной, без комочков. Натрите рыбное филе со всех сторон, уложите в форму и дайте постоять 20 минут при комнатной температуре: так мясо возьмет маринад глубже, чем в холодильнике. Духовку разогрейте до 190 градусов заранее. Рыбу кладите кожей вниз, сверху — веточки тимьяна. Время запекания — 15–18 минут. За 2-3 минуты до финала переключите духовку в режим верхнего гриля: поверхность покроется тонкой карамельной пленкой с легким глянцем.

Именно так и стоит думать о том, как приготовить красную рыбу в духовке: не просто запечь, а выстроить вкус слоями. Мисо добавляет глубину и умами, мед создает сладковатую карамель при нагреве, горчица не дает маринаду стать приторным. Результат — блюдо, которое подают в дорогих ресторанах, но легко повторить дома за полчаса. Подавайте немедленно: с руколой, ломтиком лимона или просто с отварным рисом.

  • Калорийность на 100 г: 195 ккал.

  • БЖУ: 18,2/10,8/7,1.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшей грузинской закуски — пхали.

Валентина Еремеева
