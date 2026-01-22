Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:56

Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Согласно исследованиям диетологов, идеальное блюдо для долголетия должно сочетать качественный белок, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку. Одним из таких вариантов считается запеченная жирная рыба с овощами и цельными злаками, которое часто готовят жители так называемых «голубых зон» — регионов мира с самой высокой концентрацией людей, достигших столетнего возраста при сохранении здоровья и активности. К ним относятся, например, Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Икария в Греции, полуостров Никоя в Коста-Рике и Лома-Линда в Калифорнии).

Для приготовления берут один стейк лосося или скумбрии весом 150-200 грамм, 100 грамм брокколи, 50 грамм сладкого перца, половину сладкой луковицы, 50 грамм вареной киноа или бурого риса, столовую ложку оливкового масла, лимонный сок и специи.

Рыбный стейк сбрызгивают лимонным соком, слегка солят и посыпают сушеными травами (прованские травы, укроп). Овощи нарезают крупными кусками, смешивают с чайной ложкой оливкового масла. Рыбу и овощи выкладывают на противень, застеленный пекарской бумагой. Запекают в духовом шкафу при 180 градусах 20-25 минут.

Готовую рыбу подают на подушке из заранее отваренной киноа, рядом выкладывают запеченные овощи. Блюдо можно дополнительно полить оставшимся оливковым маслом. Такая комбинация обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами из овощей и медленными углеводами.

Регулярное включение подобных блюд для долголетия в обеденный рассмотрено специалистами как один из факторов, способствующих поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, когнитивных функций и общего тонуса организма. Принцип основан на средиземноморской модели питания.

Ранее мы поделились рецептом мороженого из бананов.

Александра Вкусова
А. Вкусова
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
