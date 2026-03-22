Эчпочмаки: готовим знаменитые татарские пирожки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эчпочмак — один из самых узнаваемых символов татарской кухни. Это пирожки треугольной формы с мясом, картофелем и луком, которые заливают бульоном для особой сочности. Такое блюдо часто готовят к праздникам, а также подают к чаю или бульону. Попробуйте сделать их сами по нашему простому рецепту.

Список продуктов

Возьмите для теста:

  • молоко (жирностью от 2,5%) — 250 мл;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сахарный песок — 1 ст. л.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • пищевую соль — 1/2 ч. л.;
  • дрожжи (сухие) — 1 ч. л.;
  • хлебопекарную муку — 500 г.

Нам понадобятся для начинки:

  • говядина или баранина — 400 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • пищевая соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — 1/2 ч. л.;
  • бульон — 200 мл;
  • масло сливочное — 50 г.

Способ приготовления

Молоко чуть-чуть подогрейте, чтобы оно стало теплым. Закиньте в него дрожжи, сахарный песок, посолите. Как следует перемешайте и оставьте на 10 минут. После этого вбейте яйцо, влейте растопленное масло. Осторожно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно выйти мягким и эластичным. Накройте тесто и поставьте в теплое место на час.

Мясо нарежьте небольшими кубиками, картофель — чуть мельче, а лук — совсем мелко. Добавьте соль и перец, хорошенько перемешайте.

Тесто разделите на кусочки и раскатайте их в кружочки диаметром 12–15 см. В середину каждой лепешки положите начинку. Края теста поднимите и защипните так, чтобы получился треугольничек с отверстием посередине.

Эчпочмаки выложите на противень, застеленный пекарской бумагой или пергаментом. Смажьте поверхность каждого желтком. Отправьте в духовой шкаф на полчаса. Когда пирожки будут почти готовы, в отверстие каждого влейте немного бульона и запекайте еще 15 минут.

Совет: готовые эчпочмаки подавайте горячими. Они хороши и с чаем, и с бульоном.

Проверено редакцией
Анастасия Фомина
А. Фомина
