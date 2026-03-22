Эчпочмаки: готовим знаменитые татарские пирожки

Эчпочмак — один из самых узнаваемых символов татарской кухни. Это пирожки треугольной формы с мясом, картофелем и луком, которые заливают бульоном для особой сочности. Такое блюдо часто готовят к праздникам, а также подают к чаю или бульону. Попробуйте сделать их сами по нашему простому рецепту.
Список продуктов
Возьмите для теста:
- молоко (жирностью от 2,5%) — 250 мл;
- масло сливочное — 100 г;
- сахарный песок — 1 ст. л.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- пищевую соль — 1/2 ч. л.;
- дрожжи (сухие) — 1 ч. л.;
- хлебопекарную муку — 500 г.
Нам понадобятся для начинки:
- говядина или баранина — 400 г;
- картофель — 3 шт.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- пищевая соль — 1 ч. л.;
- черный перец — 1/2 ч. л.;
- бульон — 200 мл;
- масло сливочное — 50 г.
Способ приготовления
Молоко чуть-чуть подогрейте, чтобы оно стало теплым. Закиньте в него дрожжи, сахарный песок, посолите. Как следует перемешайте и оставьте на 10 минут. После этого вбейте яйцо, влейте растопленное масло. Осторожно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно выйти мягким и эластичным. Накройте тесто и поставьте в теплое место на час.
Мясо нарежьте небольшими кубиками, картофель — чуть мельче, а лук — совсем мелко. Добавьте соль и перец, хорошенько перемешайте.
Тесто разделите на кусочки и раскатайте их в кружочки диаметром 12–15 см. В середину каждой лепешки положите начинку. Края теста поднимите и защипните так, чтобы получился треугольничек с отверстием посередине.
Эчпочмаки выложите на противень, застеленный пекарской бумагой или пергаментом. Смажьте поверхность каждого желтком. Отправьте в духовой шкаф на полчаса. Когда пирожки будут почти готовы, в отверстие каждого влейте немного бульона и запекайте еще 15 минут.
Совет: готовые эчпочмаки подавайте горячими. Они хороши и с чаем, и с бульоном.
