Эчпочмаки: готовим знаменитые татарские пирожки

Эчпочмак — один из самых узнаваемых символов татарской кухни. Это пирожки треугольной формы с мясом, картофелем и луком, которые заливают бульоном для особой сочности. Такое блюдо часто готовят к праздникам, а также подают к чаю или бульону. Попробуйте сделать их сами по нашему простому рецепту.

Список продуктов

Возьмите для теста:

молоко (жирностью от 2,5%) — 250 мл;

масло сливочное — 100 г;

сахарный песок — 1 ст. л.;

куриное яйцо — 1 шт.;

пищевую соль — 1/2 ч. л.;

дрожжи (сухие) — 1 ч. л.;

хлебопекарную муку — 500 г.

Нам понадобятся для начинки:

говядина или баранина — 400 г;

картофель — 3 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

пищевая соль — 1 ч. л.;

черный перец — 1/2 ч. л.;

бульон — 200 мл;

масло сливочное — 50 г.

Способ приготовления

Молоко чуть-чуть подогрейте, чтобы оно стало теплым. Закиньте в него дрожжи, сахарный песок, посолите. Как следует перемешайте и оставьте на 10 минут. После этого вбейте яйцо, влейте растопленное масло. Осторожно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно выйти мягким и эластичным. Накройте тесто и поставьте в теплое место на час.

Мясо нарежьте небольшими кубиками, картофель — чуть мельче, а лук — совсем мелко. Добавьте соль и перец, хорошенько перемешайте.

Тесто разделите на кусочки и раскатайте их в кружочки диаметром 12–15 см. В середину каждой лепешки положите начинку. Края теста поднимите и защипните так, чтобы получился треугольничек с отверстием посередине.

Эчпочмаки выложите на противень, застеленный пекарской бумагой или пергаментом. Смажьте поверхность каждого желтком. Отправьте в духовой шкаф на полчаса. Когда пирожки будут почти готовы, в отверстие каждого влейте немного бульона и запекайте еще 15 минут.

Совет: готовые эчпочмаки подавайте горячими. Они хороши и с чаем, и с бульоном.

