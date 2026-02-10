Домашний хлеб с томатным соусом и паприкой: его съедят за пять минут!

Как испечь хлеб дома: простой и понятный рецепт с томатным соусом

Домашний хлеб — это отличный способ побаловать семью вкусной выпечкой и одновременно накормить полезным хлебом. Сегодня поделимся рецептом хлеба с томатным соусом и паприкой для хлебопечки.

Ингредиенты для буханки на 900 г:

оливковое масло — 1,5 ст. л.;

сухие дрожжи — 1,5 ч. л.;

вода — 350 мл;

томатный соус — 4–5 ст. л.;

мука пшеничная — 570 г;

соль и сахар — по 2 ч. л.;

сушеный орегано и паприка — по 1 щепотке.

Томатный соус распустить в теплой воде. Муку просеять через частое сито и соединить с приправами и специями. В контейнер для выпекания хлеба влить оливковое масло и смешанную с пастой воду, сверху всыпать муку с приправами и специями, добавить дрожжи.

Выбрать программу для выпечки буханки весом 900 г и нажать «старт». После того как хлеб будет готов, вытащить его на деревянную доску и накрыть полотенцем до полного остывания. Томатный хлеб хорошо подходит для горячих блюд или бутербродов с мясом.