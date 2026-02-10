Домашний хлеб с томатным соусом и паприкой: его съедят за пять минут!

Домашний хлеб — это отличный способ побаловать семью вкусной выпечкой и одновременно накормить полезным хлебом. Сегодня поделимся рецептом хлеба с томатным соусом и паприкой для хлебопечки.
Ингредиенты для буханки на 900 г:
- оливковое масло — 1,5 ст. л.;
- сухие дрожжи — 1,5 ч. л.;
- вода — 350 мл;
- томатный соус — 4–5 ст. л.;
- мука пшеничная — 570 г;
- соль и сахар — по 2 ч. л.;
- сушеный орегано и паприка — по 1 щепотке.
Томатный соус распустить в теплой воде. Муку просеять через частое сито и соединить с приправами и специями. В контейнер для выпекания хлеба влить оливковое масло и смешанную с пастой воду, сверху всыпать муку с приправами и специями, добавить дрожжи.
Выбрать программу для выпечки буханки весом 900 г и нажать «старт». После того как хлеб будет готов, вытащить его на деревянную доску и накрыть полотенцем до полного остывания. Томатный хлеб хорошо подходит для горячих блюд или бутербродов с мясом.