Диетическое суфле из курицы: легкая закуска, которую можно есть на ночь

Придумать разнообразное меню для ужина, когда ты на диете, — задача не из легких. Казалось бы, что этакого можно приготовить из белого куриного мяса? Сегодня мы вас удивим рецептом диетического суфле с зеленью.
Ингредиенты:
- белое мясо курицы — 1/2 кг;
- греческий йогурт 2% — 140 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- свежий укроп — 3–4 веточки;
- оливковое масло — для смазывания формы;
- соль, перец — по вкусу.
Белое мясо курицы перемолоть в блендере вместе с яйцом и греческим йогуртом, добавив зелень укропа и специи. Силиконовую форму для выпечки смазать маслом, переложить туда мясную массу и выровнять поверхность силиконовой лопаткой. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке три четверти часа. Верх суфле при этом может стать румяным, а внутри оно будет иметь консистенцию мясного хлеба.
Куриное суфле можно подать теплым или холодным с низкокалорийным горчично-сметанным соусом. Суфле хорошо сочетается с овощными гарнирами и салатами.
- Калорийность на 100 г: 105,5 ккал.
- БЖУ: 18,43/2,47/1,13.
- Время приготовления: 1 час.
- Время на кухне: 15 минут.