Диетическое суфле из курицы: легкая закуска, которую можно есть на ночь

Придумать разнообразное меню для ужина, когда ты на диете, — задача не из легких. Казалось бы, что этакого можно приготовить из белого куриного мяса? Сегодня мы вас удивим рецептом диетического суфле с зеленью.

Ингредиенты:

белое мясо курицы — 1/2 кг;

греческий йогурт 2% — 140 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

свежий укроп — 3–4 веточки;

оливковое масло — для смазывания формы;

соль, перец — по вкусу.

Белое мясо курицы перемолоть в блендере вместе с яйцом и греческим йогуртом, добавив зелень укропа и специи. Силиконовую форму для выпечки смазать маслом, переложить туда мясную массу и выровнять поверхность силиконовой лопаткой. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке три четверти часа. Верх суфле при этом может стать румяным, а внутри оно будет иметь консистенцию мясного хлеба.

Куриное суфле можно подать теплым или холодным с низкокалорийным горчично-сметанным соусом. Суфле хорошо сочетается с овощными гарнирами и салатами.