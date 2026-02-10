Зимняя Олимпиада — 2026
Диетическое суфле из курицы: легкая закуска, которую можно есть на ночь

Диетическое суфле из курицы, пошаговый рецепт с фото Диетическое суфле из курицы, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Придумать разнообразное меню для ужина, когда ты на диете, — задача не из легких. Казалось бы, что этакого можно приготовить из белого куриного мяса? Сегодня мы вас удивим рецептом диетического суфле с зеленью.

Ингредиенты:

  • белое мясо курицы — 1/2 кг;
  • греческий йогурт 2% — 140 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • свежий укроп — 3–4 веточки;
  • оливковое масло — для смазывания формы;
  • соль, перец — по вкусу.

Белое мясо курицы перемолоть в блендере вместе с яйцом и греческим йогуртом, добавив зелень укропа и специи. Силиконовую форму для выпечки смазать маслом, переложить туда мясную массу и выровнять поверхность силиконовой лопаткой. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке три четверти часа. Верх суфле при этом может стать румяным, а внутри оно будет иметь консистенцию мясного хлеба.

Куриное суфле можно подать теплым или холодным с низкокалорийным горчично-сметанным соусом. Суфле хорошо сочетается с овощными гарнирами и салатами.

  • Калорийность на 100 г: 105,5 ккал.
  • БЖУ: 18,43/2,47/1,13.
  • Время приготовления: 1 час.
  • Время на кухне: 15 минут.
