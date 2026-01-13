Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса

Эти капустные котлетки подходят для тех, кто хочет поесть сытно, но не перегружать организм калориями. Готовятся быстро, продукты самые простые, а вкус получается мягким и домашним. Самое то после новогодних праздников!

Возьмите 500 г белокочанной капусты, мелко нашинкуйте и залейте кипятком на 5 минут. Откиньте капусту на дуршлаг, дайте воде стечь и слегка отожмите руками. Переложите капусту в миску, добавьте яйцо, всыпьте 2 ст. л. манки, посолите 0,5 ч. л. соли и поперчите. Как следует перемешайте массу до однородности.

Отложите смесь на 10 минут: нужно, чтобы манка набухла, иначе котлеты не будут держать форму. Сформируйте заготовки влажными руками.

Разогрейте сковороду, смажьте ее 1 ч. л. подсолнечного масла. Выложите котлетки и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. При необходимости накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности еще 2 минуты.

Манка заменяет муку и делает котлетки нежнее.

При жарке используйте минимум масла, чтобы сохранить низкую калорийность.

Котлетки подходят для подачи с йогуртовым соусом или свежими овощами.

