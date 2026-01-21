Как рассчитать больничный по уходу за ребенком: доставайте калькулятор

Как рассчитать больничный по уходу за ребенком: доставайте калькулятор

Как рассчитать больничный по уходу за ребенком: доставайте калькулятор

Когда малыш болеет, маме или папе приходится брать больничный для ухода за ним, чтобы получить положенную выплату. Как рассчитать больничный по уходу за ребенком: разделите общий доход за 2024–2025 годы на 730 дней, умножьте на процент по страховому стажу и на дни нетрудоспособности. Итоговая сумма зависит от возраста малыша и типа лечения.

Когда родителям дают больничный

Родитель получает листок нетрудоспособности, если ребенок нуждается в присмотре и лечении. Это подходит для домашнего наблюдения, дневного стационара или пребывания в больнице. Главное — подтверждение болезни от врача.

Лимит дней на больничном

Продолжительность оплачиваемого ухода определяется возрастом ребенка. До 7 лет в год разрешено 60 дней, при редких недугах — 90. С 7 до 15 лет — максимум 45 дней в год, по 15 дней за каждый эпизод.

Кто из родителей оформляет документ

Листок нетрудоспособности выдается любому родителю — матери или отцу. Закон обеспечивает равные права на заботу о ребенке. Папа может взять больничный, даже если мама в декрете, но ей придется выйти из отпуска.

Расчет выплаты в 2026 году

Мы подскажем, как быстро и правильно рассчитать больничный по уходу за ребенком.

Сначала вычислите дневной заработок: доходы за два года делите на 730. Умножьте на коэффициент вашего общего рабочего стажа: 60% при стаже до 5 лет, 80% — до 8 лет, 100% — больше.

При домашнем лечении первые 10 дней идут в оплату полностью, дальше — половина ставки. При нахождении в стационаре платят весь срок по стажу. Нижняя граница пособия — 890,7 рубля в день по минимальному размеру оплаты труда, который в 2026 году равен 27 093 рублям.

Ранее мы рассказывали о том, как работающей маме выбрать лучшую няню для своего малыша.