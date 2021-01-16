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Жителям Словакии запретили гулять без отрицательных тестов на COVID

09:16, 18 января 2021
Фото: Jan Husar/Keystone Press Agency

В Словакии продлили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции до 7 февраля. При этом гражданам страны запретили выходить на прогулки без отрицательных тестов на COVID-19.

Запрет на выход из дома кабмином продлён до 7 февраля. Не только для поездки на работу, но и для прогулки в парке всем гражданам в возрасте от 15 до 65 лет необходимо будет иметь с собой документ о получении отрицательного результата теста на COVID-19, — цитирует «Политика Сегодня» премьер-министра страны Игора Матовича.

Отмечается, что новые меры в стране вводятся для того, чтобы сократить число смертей от коронавируса, а также чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с притоком новых пациентов.

Несмотря на улучшение ситуации с распространением заболевания на территории страны, председатель правительства Словакии призвал медиков, чиновников и обычных граждан не расслабляться. Так, среди всех новых случаев заражения у 85% пациентов выявляется британский штамм коронавируса, считающийся более заразным. С 18 января в Словакии начнут проводить массовые тесты населения на COVID-19. Анализы будут бесплатными и добровольными.

Ранее NEWS.ru писал, что Чехия оказалась страной с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в ЕС. Власти Чехии за первые 14 дней января зафиксировали самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции среди стран Евросоюза в пересчёте на 100 тысяч населения.

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