Жителям Киева посоветовали запастись водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Киевводоканал» порекомендовал жителям столицы Украины сделать запасы воды как для бытовых, так и для технических нужд, поскольку из-за длительных перебоев с электроэнергией возможны перебои с ее подачей, сообщает издание «Страна.ua». В компании пояснили, что при блэкауте автономная работа оборудования для водоснабжения будет невозможна.

Киевлянам также рассказали, что в ближайшее время в городе будут организованы пункты розлива воды, где можно будет пополнить ее запасы. Кроме того, «Киевводоканал» закупает генераторы, чтобы обеспечить водоснабжение столицы в чрезвычайных ситуациях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зимой в украинской столице может наступить апокалипсис. По его словам, существует угроза того, что киевляне останутся без света, воды и тепла. Градоначальник добавил, что пока нет необходимости эвакуироваться, но посоветовал горожанам приготовиться к такому сценарию.

По данным западных СМИ, энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать к концу декабря. Отключения электричества в стране могут длиться неделями, что сделает непригодными для жизни многие города страны.