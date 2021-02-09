Жителя Украины задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы

https://static.news.ru/photo/1668d26e-6abb-11eb-b442-96000091f725_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Жителя украинского города Николаева задержали по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности России.

По данным офиса генерального прокурора, мужчина был завербован российской спецслужбой и получил задание собирать информацию о новейшей военной технике, передаёт «Интерфакс-Украина».

Он договорился с главой научного института в Харькове о передаче секретных материалов. За денежное вознаграждение в размере 500 долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в офисе генпрокурора.

Украинца задержали 7 февраля на вокзале во время передачи имитированных секретных материалов. Он подозревается в государственной измене.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ряд известных действующих в стране Telegram-каналов связаны с российскими спецслужбами. В пресс-службе СБУ пояснили, что речь идёт о Telegram-каналах «Картель», «Сплетница», «Одесский фраер», «Днепр live», «Легитимный», «Резидент», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Херсон live» и «Николаев live». Утверждается, что российские спецслужбы пытались влиять на ситуацию на Украине с помощью этих политических каналов.

Сеть якобы создали сотрудники 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба ВС России. В эту сеть вошли активисты «Русской весны» из Харькова и Одессы, перебравшиеся в Приднестровье, отмечают в СБУ. Украинские силовики установили 50 человек, которые заказывали материалы и перечисляли за них деньги. Стоимость размещения постов составляла до 30 тысяч гривен (81 282 рубля), писал NEWS.ru.