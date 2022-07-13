Жителя Риги оштрафовали за георгиевскую ленту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгиевская лента

Рижская муниципальная полиция оштрафовала местного жителя, вышедшего гулять с собакой в шапке-ушанке с пятиконечной звездой и с георгиевской лентой на груди, сообщает EADaily. 52-летнего мужчину обязали выплатить €250 «за использование символики тоталитарных режимов в публичном месте». В разговоре с полицейскими рижанин заявил, что «поддерживает режим Путина».

Сотрудники полиции потребовали снять символику, но он отказался и заявил о готовности ехать вместе с собакой «на Твайка» — улицу с психоневрологической больницей. Полицейские «обеспокоились состоянием здоровья мужчины» и вызвали службу скорой помощи: медработники осмотрели латвийца и не стали госпитализировать.

2 июня стало известно, что молдавская полиция завела более 300 дел на граждан, носящих георгиевские ленточки. Как сообщил журналистам глава ведомства Виорел Чернэуцану, общий размер штрафов составил 600 тысяч леев.

Президент Молдавии Майя Санду призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». По словам главы государства, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии.