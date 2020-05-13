Жительницы Украины пожарили сосиски на Вечном огне

https://static.news.ru/photo/bc69a6f8-9518-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Оксана Барковська‎/ПОЛІЦІЯ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ/facebook.com

Две жительницы города Белая Церковь в Киевской области Украины устроили «пикник» около Вечного огня.

Инцидент произошёл в парке Славы 11 мая. Очевидцы заявили, что девушки пожарили сосиски на Вечном огне. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции. Они изучают снимки очевидцев. Девушкам инкриминируется совершение хулиганских действий, сообщает «Страна.ua».

NEWS.ru писал, что украинские туристки осквернили фреску Рафаэля в Ватикане. Они оставили на ней надпись: «Лена. Тамара. Винница». Инцидент попал на видео.

Ранее неизвестные разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы», которая была возведена в честь героев Советского Союза и в честь освобождения города. 10 февраля злоумышленники облили зелёной краской памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Киеве. Стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в совершении преступления.