Неизвестные вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, установленный в Киеве. Злоумышленники облили монумент зелёной краской.
Инцидент произошёл в ночь на 10 февраля. Сотрудникам украинской полиции удалось задержать 20-летнего местного жителя, который подозревается в причастности к данному правонарушению,
В годы Великой Отечественной войны Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, освободившим Киев от немецко-фашистских войск в ноябре 1943 года. Генерал скончался в апреле 1944 года от ранения, получённого при нападении на его автомобиль боевиков УПА (организация запрещена в РФ).
Ранее NEWS.ru писал, об осквернении памятника Ватутину в Полтаве. Тогда вандалы облили монумент красной краской и написали на нём слово «враг».
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