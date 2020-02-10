https://static.news.ru/photo/c78cb482-4c00-11ea-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Памятник Николаю Ватутину в Киеве Фото: Sergio19862104/wikipedia.org

Неизвестные вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, установленный в Киеве. Злоумышленники облили монумент зелёной краской.

Инцидент произошёл в ночь на 10 февраля. Сотрудникам украинской полиции удалось задержать 20-летнего местного жителя, который подозревается в причастности к данному правонарушению, сообщает телеканал «Еспресо».

В годы Великой Отечественной войны Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, освободившим Киев от немецко-фашистских войск в ноябре 1943 года. Генерал скончался в апреле 1944 года от ранения, получённого при нападении на его автомобиль боевиков УПА (организация запрещена в РФ).

Ранее NEWS.ru писал, об осквернении памятника Ватутину в Полтаве. Тогда вандалы облили монумент красной краской и написали на нём слово «враг».