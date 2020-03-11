https://static.news.ru/photo/19d49bde-6366-11ea-9ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zucchi/Insidefoto/Ropi/Global Look Press

Фреска Рафаэля оказалась испорчена в Апостольском дворце Ватикана. Вандалы нацарапали на ней надпись: «Лена. Тамара. Винница», что указывает на украинское гражданство туристок.

Акт вандализма зафиксировали на видео на одной из фресок в так называемых станцах, помещениях во дворце Пап, которые Рафаэль расписал в 1508–1517 годах вместе с учениками. Ролик опубликовал портал Rusvesna.su1945.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные злоумышленники разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы». Она была возведена в честь героев Советского Союза и в честь освобождения города. Стела находится на площади 10 апреля. Она была открыта в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от фашистов.