Жительница Австрии сдала в полицию пакет с €16 тысячами

https://static.news.ru/photo/7120d4b8-d8cb-11ea-9867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Австрии местная жительница обнаружила в мусорном пакете €16 тысяч. Она сдала денежные средства в полицию.

Как сообщает издание Kronen Zeitung, 26-летняя девушка проезжала на автомобиле по округу Фёклабрук в федеральной земле Верхняя Австрия и обнаружила у дороги пакет. Сначала австрийка подумала, что кто-то оставил случайно оставил мусор, но пакет оказался наполнен деньгами.

Девушка отправилась со своей находкой в полицию. Оказалось, что деньги принадлежали 28-летнему мужчине. Он забыл пакет на дороге и обратился в полицию после обнаружения пропажи. Полиция вернула деньги мужчине.

NEWS.ru писал, что житель Германии обнаружил в общественном туалете €9 тысяч. Внимание мужчины привлёк конверт, в котором оказались деньги. Он отнёс находку полицию.

Ранее мэр итальянского города Марино нашёл 50 слитков золота, которые пролежали в специальной банковской ячейке 30 лет. Деньги предназначались для сборной Италии по футболу, которая во время чемпионата мира 1990 года тренировалась в этом пригороде Рима.