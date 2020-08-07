Жительница Австрии сдала в полицию пакет с €16 тысячами

В Австрии местная жительница обнаружила в мусорном пакете €16 тысяч. Она сдала денежные средства в полицию.
Как сообщает издание Kronen Zeitung, 26-летняя девушка
Девушка отправилась со своей находкой в полицию. Оказалось, что деньги принадлежали 28-летнему мужчине. Он забыл пакет на дороге и обратился в полицию после обнаружения пропажи. Полиция вернула деньги мужчине.
NEWS.ru писал, что житель Германии обнаружил в общественном туалете €9 тысяч. Внимание мужчины привлёк конверт, в котором оказались деньги. Он отнёс находку полицию.
Ранее мэр итальянского города Марино нашёл 50 слитков золота, которые пролежали в специальной банковской ячейке 30 лет. Деньги предназначались для сборной Италии по футболу, которая во время чемпионата мира 1990 года тренировалась в этом пригороде Рима.
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