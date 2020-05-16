Жители Варшавы вышли на митинг против законов о самоизоляции

Несколько сотен человек вышли на улицы Варшавы. Они провели акцию протеста против законов о самоизоляции и карантине.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек. Они будут оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Протестующие требовали от властей помощи для бизнеса.
Ранее на территории Польши начали работать отели, торговые центры и детские сады. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса, передаёт «Эхо Москвы».
Как писал NEWS.ru, с 18 мая власти намерены разрешить работу для ресторанов и парикмахерских.
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