Жители Варшавы вышли на митинг против законов о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/04c202a6-97a8-11ea-b1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/Global Look Press

Несколько сотен человек вышли на улицы Варшавы. Они провели акцию протеста против законов о самоизоляции и карантине.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек. Они будут оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Протестующие требовали от властей помощи для бизнеса.

Ранее на территории Польши начали работать отели, торговые центры и детские сады. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса, передаёт «Эхо Москвы».

Как писал NEWS.ru, с 18 мая власти намерены разрешить работу для ресторанов и парикмахерских.