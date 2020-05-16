Европа

Жители Варшавы вышли на митинг против законов о самоизоляции

22:01, 16 мая 2020 11
Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/Global Look Press

Несколько сотен человек вышли на улицы Варшавы. Они провели акцию протеста против законов о самоизоляции и карантине.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек. Они будут оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Протестующие требовали от властей помощи для бизнеса.

Ранее на территории Польши начали работать отели, торговые центры и детские сады. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса, передаёт «Эхо Москвы».

Как писал NEWS.ru, с 18 мая власти намерены разрешить работу для ресторанов и парикмахерских.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях