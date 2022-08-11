Жители начали возвращаться в Херсонскую область с Украины Замглавы Херсонской области Губарева: жители региона возвращаются с Украины

Фото: РИА Новости

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что покинувшие регион жители начали возвращаться обратно из других областей Украины. Многие разочаровались в условиях жизни на Украине, отметила она в беседе с РИА Новости.

В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют, — рассказала чиновник.

По словам Губаревой, вариант с Европой также устраивает не всех украинцев, поскольку для беженцев «нигде в мире сегодня нет рая земного». Жить на родной земле с нормальным соцпакетом и перспективами проще, даже при обстрелах, считает она. Представитель ВГА добавила, что, хотя украинская пропаганда включена на полную мощность, Киев не способен влиять на общение людей между собой.

У многих, кто выехал, остались на освобожденных территориях родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы, — пояснила Губарева.

Она уточнила, что люди могут остаться на подконтрольных Украине территориях без всяких гарантий или вернуться, получить российское гражданство, оформить социальные выплаты и пенсии.

Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы, — заверила замглавы ВГА.

Ранее Губарева заявляла, что перешедшие под контроль России территории под Николаевом войдут в состав Херсонской области. Она подчеркнула, что в данный момент ведется подготовка соответствующих указов, которые позволят и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать людей мобильной связью.