Жители Германии ужаснулись количеству беженцев из Украины Читатели Die Welt: приток украинских беженцев приведет к разорению бюджета Германии

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Жители Германии ужаснулись количеству украинских беженцев в стране, сообщил LIVE24 со ссылкой на комментарии читателей немецкой газеты Die Welt. По данным журналистов, за первое полугодие 2022 года чистая иммиграция в ФРГ составила примерно 750 тысяч граждан Украины, что в семь раз больше, чем в первом полугодии 2021 года. Читатели немецкой газеты также отметили, что приток беженцев способствует разорению бюджета, так как те находятся на пособии по безработице, за которое платят немецкие налогоплательщики.

Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше, — подчеркнул пользователь Peter P.

По словам другого читателя, вопрос сейчас состоит в том, все ли украинские беженцы живут в Германии или числятся в стране только на бумаге. Германско-польская граница забита машинами с украинскими номерами, причем в обоих направлениях. Пользователи отмечают, что некоторых людей уже тошнит от мысли, что речь может идти о социальном мошенничестве.

Ранее стало известно, что в Германии не хватает мест для размещения украинских беженцев, поэтому в 12 из 16 федеральных земель страны установили блокировку системы первичного распределения, сообщило МВД страны. В ведомстве отметили, что правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.