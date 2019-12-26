https://static.news.ru/photo/9ee2d5ea-27e6-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель немецкого города Крефельд в канун Рождества нашёл на улице бесхозный рюкзак. 51-летний мужчина попытался установить его владельца и стал просматривать содержимое.

Внутри рюкзака он нашёл не только подарки, но и €16 тысяч наличными. Честный мужчина сообщил о своей находке в полицию.

Полицейским удалось установить владельца и вернуть ему рюкзак вместе с содержимым, сказано в сообщении, размещённом в Facebook.

Ранее в Германии мужчина нашёл 50 тысяч немецких марок (более €25 тысяч) в настенных часах, купленных на блошином рынке. Купюры были спрятаны под деревянной панелью часов. Немец отнёс деньги в бюро находок, однако в течение полугода о пропаже валюты никто не заявил. После этого марки были возвращены мужчине, писал NEWS.ru.