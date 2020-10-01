Житель Брюсселя провёл акцию в поддержку Азербайджана

https://static.news.ru/photo/f4532e7c-048f-11eb-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: report.az

Житель бельгийской столицы призвал мировое сообщество обратить внимание на агрессию Армении в Нагорном Карабахе.

Организатор акции в поддержку Азербайджана по личной инициативе арендовал грузовик с электронным табло, на которое вывел сообщение на трёх языках: английском, французском и немецком, — сообщает Report.

Армения не соблюдает резолюцию ООН по Карабаху. Европа, обрати внимание! — написал он.

Он проехал на этом грузовике по маршруту от Европарламента до брюссельского штаба ООН.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые представляют государства — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявили, что осуждают насилие, которое имеет место на линии соприкосновения.