Житель Брюсселя провёл акцию в поддержку Азербайджана

Житель бельгийской столицы призвал мировое сообщество обратить внимание на агрессию Армении в Нагорном Карабахе.
Организатор акции в поддержку Азербайджана по личной инициативе арендовал грузовик с электронным табло, на которое вывел сообщение на трёх языках: английском, французском и немецком, —
Армения не соблюдает резолюцию ООН по Карабаху. Европа, обрати внимание! — написал он.
Он проехал на этом грузовике по маршруту от Европарламента до брюссельского штаба ООН.
С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.
Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как ранее передавал NEWS.ru, президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха.
Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые представляют государства — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявили, что осуждают насилие, которое имеет место на линии соприкосновения.
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