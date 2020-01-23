https://static.news.ru/photo/cf7fd17e-3de6-11ea-ad7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

Женщина смогла беспрепятственно попасть в Германию из Великобритании, по ошибке воспользовавшись паспортом своего сына. 33-летняя Ленеша Райли прилетела в Берлин из аэропорта Лутон рейсом авиакомпании easyJet.

Женщина не подозревала о том, что собственные документы забыла дома, пока её не остановили пограничники в немецком аэропорту. Выйти в город Райли позволили после того, как родственник прислал ей фото оставленного в Британии паспорта, пишет Daily Star.

Easyjet staff allow mum on flight despite her travelling on baby's passport https://t.co/tTZZ4694DC — Daily Star (@dailystar) January 23, 2020

Из-за отсутствия документов Ленеша застряла в столице ФРГ без возможности вернуться домой. Ей пришлось оплатить билет стоимостью 186 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей) для своей двоюродной сестры, чтобы та привезла в Берлин её паспорт. Авиакомпания выясняет, как Райли прошла проверку безопасности и улетела из Великобритании по чужому документу.

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