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Врачи госпиталя Королевского колледжа Лондона провели уникальную для Великобритании операцию. Они удалили пациентке доброкачественную опухоль мозга, пока женщина играла на скрипке.

Сначала во время хирургического вмешательства Дагмар Тёрнер находилась под наркозом, однако потом медики пробудили её. Им нужно было избежать областей мозга, задействованных при игре на инструменте. Для этого профессиональный музыкант взяла скрипку в руки.

Опухоль у Тёрнер нашли в 2013 году. В ноябре 2019 года врачи решили, что пациентке необходима операция, уточняет ITV News.

Ранее подобная операция была проведена в ЮАР. Там хирурги удалили опухоль мозга под гитарный аккомпанемент пациента, писал NEWS.ru.