Женщина перепутала беременность с аппендицитом и родила в ванной Британка перепутала беременность с аппендицитом и родила в ванной

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Жительница графства Уэст-Мидлендс в Великобритании внезапно родила ребенка в ванной комнате, так как не знала о беременности, пишет The Sun. 22-летняя женщина перепутала беременность с аппендицитом.

Ночью британка проснулась из-за сильных болей в животе и пошла в ванную, не догадываясь, что у нее начались схватки. Она набрала теплую ванну и пролежала в ней около часа, после чего у нее отошли воды. После рождения ребенка женщина обратилась за помощью к врачам.

Это были вторые роды британки, у нее уже есть двухлетняя дочь.

Ранее в Москве водитель «Яндекс.Такси» принял роды у пассажирки, которая вместе с мужем ехала в больницу. Мужчина рассказал, что у женщины во время поездки начались схватки и ему пришлось сократить маршрут, чтобы доставить роженицу к медикам намного быстрее, чем показывал навигатор.

Ранее в Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек. Врачи из Центра фертильности Ньюкасла разработали инновационный метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с митохондриальной заместительной терапией. Ученые взяли яйцеклетки здоровых женщин — доноров для создания эмбрионов без наследственных заболеваний, которые передаются через мутации генов биологических матерей.