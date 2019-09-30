https://static.news.ru/photo/7a1f8378-e38c-11e9-87ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spanish Police/twitter.com

Гражданская гвардия Испании арестовала жительницу города Кастро-Урдьялес, которая оставила своей подруге на хранение коробку с человеческой головой внутри.

Задержанная объяснила своей соседке, что вскоре к ней придут с обысками, и она не хочет, чтобы правоохранители увидели секс-игрушки, хранящиеся в коробке, сообщает Diario Sur . Та несколько дней не заглядывала внутрь, но её стал смущать ужасный запах. Она раскрыла коробку и обнаружила в ней мужскую голову. От увиденного женщине стало настолько плохо, что ей пришлось обратиться за врачебной помощью.

Арест 61-летней Кармен Кадис может быть связан с исчезновением её 67-летнего партнёра. Мужчина пропал в феврале, и, возможно, найденная голова принадлежит ему. В связи с этим проводится экспертиза.

Una mujer de 61 años ha sido detenida por el presunto homicidio de su pareja sentimental, un hombre de 67 años. La caja que contenía la cabeza la entregó la detenida a una vecina para que se la guardara. Más información, Verónica Careaga ( @VeroBeronika ) https://t.co/MIhi72YxHe pic.twitter.com/46uDwE3FZi — Antena3Noticias (@A3Noticias) September 30, 2019

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