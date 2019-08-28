Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что тронута тысячами сообщений граждан Бразилии, которые извиняются за своего лидера Жаира Болсонару из-за его недопустимого поведения.
Волна извинений в Twitter сопровождалась хештегом «Прости, Брижит», сообщает
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.
Конфликт произошёл из-за поста в Facebook. Пользователь соцсети опубликовал фотографии жены Макрона Брижит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих и написал, что теперь понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару», писал News.ru.