https://static.news.ru/photo/c90d1948-c99a-11e9-907d-fa163e074e61_660.jpg Брижит Макрон Фото: Aurelien Morissard/www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что тронута тысячами сообщений граждан Бразилии, которые извиняются за своего лидера Жаира Болсонару из-за его недопустимого поведения.

Волна извинений в Twitter сопровождалась хештегом «Прости, Брижит», сообщает 20 minutes . В социальной сети появилось больше 50 тысяч твитов с использованием этого тега. Некоторые из жителей южноамериканской страны использовали французский язык в своих сообщениях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.

Конфликт произошёл из-за поста в Facebook. Пользователь соцсети опубликовал фотографии жены Макрона Брижит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих и написал, что теперь понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару», писал News.ru.