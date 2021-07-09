«Зерновое проклятие» Украины приведёт к вымиранию страны

Открытие рынка земли и так называемое зерновое проклятие приведут к усилению сокращения населения Украины. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

По словам Карасёва, если на Украине сохранится тренд, господствующий в последние годы, население страны и дальше будет уменьшаться , поскольку люди просто не будут никому нужны.

Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолётостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит, уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов, — подчеркнул политолог.

В свою очередь, реформа образования приведёт к сокращению количества вузов, что создаст недостаток специалистов.

Дальше мы берём сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, и поставлять его на рынок, — заявил Карасёв.

По его мнению, данными вопросами автоматически будут заниматься крупные предприятия с высоким уровнем автоматизации, а граждане продолжат уезжать из страны.

Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое её место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации, — резюмировал политолог.

Закон, отменяющий мораторий на продажу земли и позволяющий покупать её юридическим лицам, Верховная рада отменила в марте этого года. В апреле был принят законопроект, расширяющий возможности для иностранцев на покупку земель.

Ранее в правительстве Украины рассказали, когда страна вступит в НАТО.