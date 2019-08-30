https://static.news.ru/photo/6584054c-cc26-11e9-98af-fa163e074e61_660.jpg Фото: zelenskiy_official/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему запрещают приезжать на работу на велосипеде. По его словам, это небезопасно.

Я честно скажу, что мне не разрешают, потому что, я не хочу сейчас говорить фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, — рассказал он в эфире телеканала « 1+1 ».

Политик отметил, что существуют примеры, доказывающие опасность такого способа добираться до администрации.

Как ранее писал News.ru, администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось. Об этом рассказал её глава Андрей Богдан.