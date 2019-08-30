Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему запрещают приезжать на работу на велосипеде. По его словам, это небезопасно.
Я честно скажу, что мне не разрешают, потому что, я не хочу сейчас говорить фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, — рассказал он в эфире телеканала «1+1».
Политик отметил, что существуют примеры, доказывающие опасность такого способа добираться до администрации.
Как ранее писал News.ru, администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось. Об этом рассказал её глава Андрей Богдан.