Зеленскому предложили рассмотреть петицию о легализации порно на Украине

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложено рассмотреть петицию о легализации эротического и порнографического контента на территории страны. Обращение собрало необходимые 25 тысяч подписей. Петиция размещена на соответствующем электронном портале, пишет «Газета.RU».

В пояснительной записке к петиции говорится, что у большинства развитых стран нет запретов на порнографическую деятельность. На Украине же этот закон принимался с замечаниями о нарушении свободы слова.

Данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека на Украине, — аргументируют авторы инициативы.

По мнению активистов, запрет на производство порнографии является вредным, так как увеличивает нагрузку на правоохранительные органы и способствует коррупции. Нарушение этого закона авторы петиции сравнивают со Средневековьем, так как это отпугивает иностранцев.

Кроме всего прочего, авторы обеспокоены преследованием вебкам-моделей со стороны правоохранительных органов и отток таких специалистов из страны, тогда как они способны развивать столь перспективную индустрию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации в стране ЛГБТ-союзов. Таким образом глава государства отреагировал на петицию о легализации однополых браков.